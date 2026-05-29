Copa Libertadores y Sudamericana: así quedaron las llaves para los ocho argentinos en carrera

Después del impacto de la eliminación de Boca , con el cimbronazo que produjo internamente, quedó definido el panorama de los torneos internacionales que se terminarán de definir después del Mundial que comenzará el 11 de junio. Y en la sede de la Conmebol , erguida en Asunción, se llevó a cabo el sorteo de la Copa Libertadores y la Sudamericana con suerte dispar para los equipos argentinos. Serán ocho protagonistas, cuatro por cada copa. Cuatro quedaron en el camino: Racing, San Lorenzo, Barracas Central y Deportivo Riestra.

Boca: entre el peso de la historia y el vacío del presente

Los dos colosos del fútbol nacional podrían cruzarse en las semifinales. River, que terminó primero en el Grupo H tras la victoria ante Blooming, enfrentará al ganador de Santa Fe-Caracas FC, que se medirán en los 16avos de final. Boca, que cayó con Universidad Católica en la Bombonera, chocará con O'Higgins. De superar este repechaje, su próximo rival será Recoleta FC, la sensación del torneo que acaba de dejar afuera a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y está invicto.

La llave de River tiene en un potencial duelo de cuartos a Olimpia y Vasco Da Gama o DIM. La de Boca, en el caso de ganarles a los chilenos y paraguayos, a San Pablo y Bolívar o Gremio.

Del otro lado están Tigre y Lanús. El Matador logró el segundo puesto con el último suspiro al vencer 2 a 0 a Alianza Atlético en Victoria y como América de Cali no pudo frente a Macará, prevaleció el criterio del desempate olímpico. Para llegar a los octavos de final tendrá que derrotar a Nacional. Si supera a este gigante charrúa, tendrá otro rival uruguayo, Montevideo City Torque.

Lanús llega desde la Libertadores, donde terminó tercero. Su adversario será Cienciano, lo que representa un problema por la altura (3.300 metros), que ya tuvo que sufrir durante su viaje a El Alto (4.100 metros) para jugar con Always Ready. Cruel parábola del destino, el conflicto social que estalló en Bolivia le hizo perder la localía al club boliviano, que terminó siendo local en Asunción, lo que favoreció a Mirassol, líder del Grupo G. Si los granates dejan en el camino a los peruanos, jugarán la siguiente instancia contra Botafogo.

Tigre y Lanús pueden enfrentarse en los cuartos de final. En las otras llaves están Macará, que chocará con el ganador de Universidad Central-Santos, y Atlético Mineiro, que jugará con el vencedor de Sporting Cristal-Bragantino.

Libertadores

Los cuatro campeones de 2025 siguieron en carrera: Independiente Rivadavia (Copa Argentina), Platense (Torneo Apertura), Estudiantes (Torneo Clausura) y Rosario Central (Liga/tabla anual/escritorio). Todos tendrán mata-mata de distinto calibre en los octavos de final.

Los mendocinos fueron los segundos mejores primeros, con la misma cantidad de puntos que Flamengo pero menos diferencia de gol (+12 contra +9). Volverán a enfrentar a Fluminense, al que vencieron en Río de Janeiro y con el que empataron en el Malvinas Argentinas. En otro contexto, hubiera sido un rival imposible. Hoy la serie está pareja.

Libertadores

El Calamar, que llegó a esta instancia con triunfos impactantes en Montevideo ante Peñarol y San Pablo contra Corinthians, tendrá enfrente a Coquimbo Unido. Los chilenos fueron primeros, pero con los mismos puntos (10) que el conjunto de Vicente López en el Grupo B.

Los platenses, tetracampeones de América, mostraron toda la mística con el gol de Mikel Amondarain en el último instante del duelo con DIM. Jugarán ante Universidad Católica, que cuenta con los argentinos Fernando Zampedri, Justo Giani, Fernando Zuqui, Mauricio Gutiérrez y el técnico Daniel Garnero. Viene de dar el gran golpe con Boca, dicho está.

Los rosarinos perdieron el primer puesto en la última fecha, cuando cayeron en Quito con Independiente del Valle. Su rival de los octavos será Corinthians, que sacó menos puntos (11 contra 13) en fase de grupos.

Puede haber un choque de cuartos entre argentinos: Platense-Independiente Rivadavia y Estudiantes-Rosario Central. De lado del Calamar y los mendocinos, la llave de octavos tiene a Mirassol-Liga de Quito y Cerro Porteño-Palmeiras. En el cuadro de platenses y rosarinos, aparecen Cruzeiro-Flamengo e Independiente del Valle-Deportes Tolima.

El futuro

River continuará con Eduardo Coudet, pero Boca no tendrá a Claudio Ubeda en el banco. El resto de los equipos no cambiará de técnico, pero sí de jugadores. Algunos se irán, otros llegarán. Especialmente, en los equipos más grandes, que cuentan con una billetera superior.

En cuanto a la Copa Sudamericana, los partidos de ida serán en la cancha de aquello que llegaron eliminados de la Copa Libertadores. Se llevarán a cabo entre el 21 y el 23 de julio. Los choques de vuelta se jugarán una semana después, entre el 28 y el 30 del mismo mes.

Los octavos, en tanto, serán entre el 10 y el 13 de agosto (la ida) y entre el 18 y el 20 (la vuelta).

Esas mismas semanas se llevarán a cabo los partidos de octavos de final de la Libertadores.

Fuente: Agencia DIB