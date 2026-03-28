sábado 28 de marzo de 2026
28 de marzo de 2026 - 15:48

Kicillof va a Ushuaia para la vigilia de Malvinas: foto con Melella y Pérez y coincidencia incómoda con Villarruel

El gobernador quiere dar una señal fuerte de comprimiso con la causa Malvinas. También habrá una foto politica, parte de su construcción de poder nacional.

Por Andrés Lavaselli
Kicillof en un acto por Malvinas.&nbsp;

Kicillof en un acto por Malvinas. 

Archivo DIB.

Axel Kicillof participará, en la madrugada del 1 al 2 de abril, de la tradicional vigilia que se realiza en Rio Grande, Tierra del Fuego, por el aniversario del desembarco argentino en las Islas Malvinas, en 1982. La visita forma parte del despliegue federal del gobernador bonaerense, que se mostrará con el gobernador Gustavo Melella y el intendente Martín Pérez, pero deberá lidiar con la presencia incómoda de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

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Kicillof confirmó en las últimas horas su presencia en la Patagonia para formar parte de una postal malvinera clásica: la vigilia en Tierra del Fuego, donde la guerra del 82 se vivió con una cercanía que siempre le dio al tema una intensidad especial, es año a año uno de los focos de los recordatorios. El Gobernador quiere dar una señal fuerte de compromiso con esa causa, que recorre transversalmente la sociedad argentina.

Pero a la vez, existe un objetivo político: Kicillof está inmerso en una construcción de poder nacional con vistas a la posibilidad de quedarse con una candidatura presidencial en 2027 en función de la cual viene desplegando acciones fuera de la provincia de Buenos Aires, en forma personal, como en este caso, o a través de delegados políticos como su ministro Javier Alonso o el titular de ARBA., Cristian Girard, que desembarcaron con el MDF en Córdoba y CABA.

Esta vez, la foto política incluirá al gobernador Melella y al alcalde local, Pérez. Posiblemente, también se presente el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto. Se trata de tres peronistas identificados con La Cámpora, aunque ese compromiso ha tenido para cada uno diferente grado de intensidad. Sin reelección para Melella -tiene baja chance de imponer una reforma constitucional- existe cierta tensión entre ellos. Pero los tres dieron el OK a una foto con Kicillof.

El mandatario bonaerense sumará así otra foto política, a pocas horas de su paso por Montevideo, donde se mostró con el presidente Yamandú Orsi y Fernando Haddad, el exministro de Finanzas de Luis Inacio “Lula” Da Silva, hombre de su estrecha cercanía política.

La jornada no estará exenta de contraindicaciones para Kicillof: existe una alta probabilidad de que también viaje la vicepresidenta Villarruel, quien ya ha participado de otras vigilias y hace de la cuestión Malvinas un punto fuerte de su discurso político. Para el gobernador es una presencia incómoda, al punto que llegó a evaluar su participación por este detalle. Pero según supo DIB, todo está confirmado.

Kicillof buscará reducir a un plano estrictamente institucional la coincidencia con la vicepresidente en un mismo escenario. Y en su entorno aclaran: “no hay ninguna chance de coincidencia política” política con ella, una postura en las antípodas de otros dirigentes del peronismo, por caso el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno.

Fuente: Agencia DIB.

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