Movimientos sociales marchan para presionar a Milei con un bono de fin de año

Organizaciones sociales, sindicales y piqueteras buscarán meterle presión al Gobierno de Javier Milei y se movilizarán este miércoles a de la Secretaría de Trabajo de la Nación para reclamar por un fuerte aumento del salario mínimo y un bono de fin de año.

Bajo la consigna “Nuestro trabajo vale”, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), las dos CTA, Territorios en Lucha y el Frente Barrial, entre otros movimientos, marcharán por las calles de Buenos Aires desde las 11 de la mañana.

La principal demanda es que el Salario Mínimo Vital y Móvil alcance el valor de la Canasta Básica Total (CBT), para garantizar que “los trabajadores populares puedan vivir con dignidad”. Actualmente, el ingreso mínimo es de $322.200 mensuales, monto que permanece congelado desde agosto. Mientras que la CBT -que determina el umbral de pobreza- alcanza los $1.276.649 para un hogar tipo de cuatro integrantes en el Gran Buenos Aires.

La protesta coincide con la reunión convocada por el Gobierno para actualizar el Salario Mínimo, Vital y Móvil, según la Resolución 6/2025 publicada en el Boletín Oficial. El cónclave abordará la determinación del nuevo monto, así como los valores de la prestación por desempleo.

“Nuestro trabajo vale”, es una de las consignas fuerza de la protesta del miércoles, que se enmarca en una escalada creciente de movilizaciones: la UTEP junto a organizaciones sociales como el Movimiento Evita y Barrios de Pie, exige un salario mínimo que no solo sea legal, sino suficiente para sostener una familia. Cabe recordar que las dos CTA ya advirtieron que el salario básico “no cubre las necesidades de las familias” y exigieron definir una canasta básica “objetiva” que sirva como parámetro. El pedido fue dirigido al secretario de Trabajo, Julio Cordero, mediante una carta documento firmada por Hugo Yasky (CTA-T) y Hugo “Cachorro” Godoy (CTA-A). (DIB)

