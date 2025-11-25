martes 25 de noviembre de 2025
25 de noviembre de 2025 - 11:22

Movimientos sociales marchan para presionar a Milei con un bono de fin de año

La movilización, prevista para el miércoles, también es para que el salario mínimo iguale el costo de la Canasta Básica Total.

Por Agencia DIB
protesta UTEP

Organizaciones sociales, sindicales y piqueteras buscarán meterle presión al Gobierno de Javier Milei y se movilizarán este miércoles a de la Secretaría de Trabajo de la Nación para reclamar por un fuerte aumento del salario mínimo y un bono de fin de año.

Más noticias
Axel Kicillof junto a Roberto Baradel y Oscar “Colo” Isasi.

Mientras negocian paritarias, gremios piden que se apruebe el Presupuesto
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

"Provocación": Estela de Carlotto criticó la designación del teniente general Carlos Presti

Bajo la consigna “Nuestro trabajo vale”, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), las dos CTA, Territorios en Lucha y el Frente Barrial, entre otros movimientos, marcharán por las calles de Buenos Aires desde las 11 de la mañana.

La principal demanda es que el Salario Mínimo Vital y Móvil alcance el valor de la Canasta Básica Total (CBT), para garantizar que “los trabajadores populares puedan vivir con dignidad”. Actualmente, el ingreso mínimo es de $322.200 mensuales, monto que permanece congelado desde agosto. Mientras que la CBT -que determina el umbral de pobreza- alcanza los $1.276.649 para un hogar tipo de cuatro integrantes en el Gran Buenos Aires.

La protesta coincide con la reunión convocada por el Gobierno para actualizar el Salario Mínimo, Vital y Móvil, según la Resolución 6/2025 publicada en el Boletín Oficial. El cónclave abordará la determinación del nuevo monto, así como los valores de la prestación por desempleo.

“Nuestro trabajo vale”, es una de las consignas fuerza de la protesta del miércoles, que se enmarca en una escalada creciente de movilizaciones: la UTEP junto a organizaciones sociales como el Movimiento Evita y Barrios de Pie, exige un salario mínimo que no solo sea legal, sino suficiente para sostener una familia.

Cabe recordar que las dos CTA ya advirtieron que el salario básico “no cubre las necesidades de las familias” y exigieron definir una canasta básica “objetiva” que sirva como parámetro. El pedido fue dirigido al secretario de Trabajo, Julio Cordero, mediante una carta documento firmada por Hugo Yasky (CTA-T) y Hugo “Cachorro” Godoy (CTA-A). (DIB)

Temas
Ver más

Mientras negocian paritarias, gremios piden que se apruebe el Presupuesto

"Provocación": Estela de Carlotto criticó la designación del teniente general Carlos Presti

Murió Juan José Mussi, uno de los últimos "barones del Conurbano"

Axel Kicillof apuesta a tener esta semana un paquete de leyes económicas clave

Sileoni deja Educación y Kicillof nombró a Flavia Terigi, rectora de una universidad

Obras del Salado: productores le exigen a Nación la reactivación plena de un tramo

Kicillof destacó los avances de la Ruta del Cereal, clave para la producción agropecuaria

Kicillof se juega mucho más que el endeudamiento en una negociación clave

Gabinete: la segunda de Bullrich asume en Seguridad y un militar queda al frente de Defensa por primera vez desde el 83

Otro gesto fuerte de alineamiento con EE.UU.: Argentina no firmó el documento final del G-20

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Axel Kicillof junto a Roberto Baradel y Oscar “Colo” Isasi.

Mientras negocian paritarias, gremios piden que se apruebe el Presupuesto

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Los salarios siguen estancados. 

Se reúne el Consejo del Salario Mínimo, que acumula una caída de 31% en la era Milei

Por  Agencia DIB