martes 04 de noviembre de 2025
4 de noviembre de 2025 - 08:52

El Gobierno convocó al Consejo del Salario Mínimo, que acumula un 2025 en caída

Se reunirá virtualmente el 26 de noviembre para definir el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil y las prestaciones por desempleo.

Por Agencia DIB
Un hombre retira dinero de una terminal de cajero. (Xinhua)
Un hombre retira dinero de una terminal de cajero. (Xinhua)

El Gobierno nacional convocó oficialmente al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) para el 26 de noviembre, con el objetivo de definir un nuevo aumento del salario mínimo y actualizar los montos de las prestaciones por desempleo.

Más noticias
Un trabajador en un taller industrial. (Agencia Xinhua)

Presupuesto: los números en rojo de la provincia y los sectores más castigados
El gobernador Axel Kicillof encabezó la presentación del Presupuesto 2026. video

Kicillof presentó el Presupuesto 2026: prevé una inversión de $ 3,2 billones

La convocatoria se formalizó este martes a través de la Resolución 6/2025, publicada en el Boletín Oficial, y se da días después que el Juzgado Nacional del Trabajo N°10 ordenara al Ministerio de Capital Humano que explique por qué hacía más de seis meses no convocaba al Consejo.

Es que la ley exige reuniones cada dos meses, y la última fue antes del invierno. Desde entonces y en medio de las elecciones que se dieron en varias provincias y las de octubre a nivel nacional, la ministra Sandra Pettovello optó por evitar un debate incómodo para el Gobierno.

Desde el organismo establecieron que la reunión del miércoles 26 se realizará de manera virtual a partir de las 12:30, con una segunda convocatoria prevista para las 14 del mismo día. El plenario del Consejo, integrado por dieciséis representantes de los empleadores y dieciséis de los trabajadores, deberá así fijar los nuevos montos que regirán en los próximos meses.

De cuánto es el salario mínimo

Desde agosto, el monto mensual permanece en $322.200 para quienes cumplen una jornada completa de 48 horas semanales, mientras que el valor por hora para trabajadores jornalizados es de $1.610.

El SMVM no solo determina el ingreso mínimo de los trabajadores formales, sino que también constituye la referencia fundamental para el cálculo de diversas prestaciones sociales y universales gestionadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Según el último informe elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), desde diciembre de 2023, el salario mínimo inició un proceso de caída real, con una contracción del 15% en ese mes y del 17% en enero de 2024, debido a la aceleración inflacionaria.

Aunque hubo algunos meses de recuperación, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 el salario mínimo real acumuló una caída del 34%. En lo que va de 2025, la reducción fue del 5,6%.

El informe destaca que el valor real del SMVM en septiembre de 2025 es inferior al de 2001, antes del colapso de la convertibilidad, y supone una erosión del 63% respecto al máximo de la serie en septiembre de 2011. (DIB)

Temas
Ver más

Presupuesto: los números en rojo de la provincia y los sectores más castigados

Kicillof presentó el Presupuesto 2026: prevé una inversión de $ 3,2 billones

El Gobierno lanzó la licitación para concesionar la ruta 3, la 5 y la 205

El Banco Nación ajustó la tasa de sus créditos hipotecarios: a cuánto pasó

Fuerte caída en el ingreso de dólares del campo tras el fin de las retenciones cero

Autorizan suba de luz y modifican el sistema de lectura de los medidores en el AMBA

Autos 0km: los patentamientos subieron 16,9% interanual en octubre

Sarna ovina: nuevos requisitos del Senasa para el rotulado de productos inyectables

Rechazo al pedido de ambientalistas para frenar la audiencia pública por la Hidrovía

Mientras que el dólar apenas se movió, la Bolsa porteña tuvo otro día de gloria

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un trabajador en un taller industrial. (Agencia Xinhua)

Presupuesto: los números en rojo de la provincia y los sectores más castigados

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Festival del Cordero Costero en Mar de Cobo. (@turismopba)

Cordero costero, salame, panes, comida italiana y frutillas: lo mejor de la Provincia

Por  Agencia DIB