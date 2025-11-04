El Gobierno convocó al Consejo del Salario Mínimo, que acumula un 2025 en caída

El Gobierno nacional convocó oficialmente al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo , Vital y Móvil (SMVM) para el 26 de noviembre , con el objetivo de definir un nuevo aumento del salario mínimo y actualizar los montos de las prestaciones por desempleo .

La convocatoria se formalizó este martes a través de la Resolución 6/2025 , publicada en el Boletín Oficial, y se da días después que el Juzgado Nacional del Trabajo N°10 ordenara al Ministerio de Capital Humano que explique por qué hacía más de seis meses no convocaba al Consejo .

Es que la ley exige reuniones cada dos meses, y la última fue antes del invierno. Desde entonces y en medio de las elecciones que se dieron en varias provincias y las de octubre a nivel nacional, la ministra Sandra Pettovello optó por evitar un debate incómodo para el Gobierno.

Desde el organismo establecieron que la reunión del miércoles 26 se realizará de manera virtual a partir de las 12:30, con una segunda convocatoria prevista para las 14 del mismo día. El plenario del Consejo, integrado por dieciséis representantes de los empleadores y dieciséis de los trabajadores, deberá así fijar los nuevos montos que regirán en los próximos meses.

De cuánto es el salario mínimo

Desde agosto, el monto mensual permanece en $322.200 para quienes cumplen una jornada completa de 48 horas semanales, mientras que el valor por hora para trabajadores jornalizados es de $1.610.

El SMVM no solo determina el ingreso mínimo de los trabajadores formales, sino que también constituye la referencia fundamental para el cálculo de diversas prestaciones sociales y universales gestionadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Según el último informe elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), desde diciembre de 2023, el salario mínimo inició un proceso de caída real, con una contracción del 15% en ese mes y del 17% en enero de 2024, debido a la aceleración inflacionaria.

Aunque hubo algunos meses de recuperación, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 el salario mínimo real acumuló una caída del 34%. En lo que va de 2025, la reducción fue del 5,6%.

El informe destaca que el valor real del SMVM en septiembre de 2025 es inferior al de 2001, antes del colapso de la convertibilidad, y supone una erosión del 63% respecto al máximo de la serie en septiembre de 2011. (DIB)