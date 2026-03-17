miércoles 18 de marzo de 2026
17 de marzo de 2026 - 09:04

Milei presente en el acto por los 34 años del atentado a la Embajada de Israel

La conmemoración comenzará a las 14.50 en Arroyo y Suipacha, la misma hora en la que el 17 de marzo de 1992 un coche bomba explotó y mató a 29 personas.

Por Agencia DIB
La Embajada de Israel en Buenos Aires fue destruida el 17 de marzo de 1992.

La Embajada de Israel en Buenos Aires fue destruida el 17 de marzo de 1992.

La Embajada de Israel en Buenos Aires fue destruida el 17 de marzo de 1992.

La Embajada de Israel en Buenos Aires fue destruida el 17 de marzo de 1992.

El presidente Javier Milei asistirá al acto por los 34 años del atentado a la Embajada de Israel, perpetrado por la organización terrorista islámica Hezbolá y que provocó la muerte de 29 personas.

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La conmemoración comenzará a las 14.50 horas en Arroyo y Suipacha, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, la misma hora y el mismo lugar en que el 17 de marzo de 1992 un coche bomba explotó e hirió a más de 250 personas.

Milei participará del homenaje junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, entre otros funcionarios.

El acto se realiza en medio del alineamiento oficial con Israel y EE.UU. en la guerra que estos países sostienen contra Irán, la nación responsabilizada por el atentado en la embajada y en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Visibilización

"La primera vez no se olvida" es el lema este año del acto. Se trata de la frase principal de una campaña, cuyo objetivo es visibilizar y recordar el primer ataque terrorista islámico ocurrido en la Argentina. Entre las víctimas hubo ciudadanos argentinos, bolivianos, uruguayos, paraguayos, italianos e israelíes. La explosión también mató a un taxista, un sacerdote, una mujer alojada en un geriátrico y obreros que trabajaban en edificios aledaños.

Dos años después, el 18 de julio de 1994, la AMIA fue el escenario de otro atentado en el que murieron 85 personas y más de 300 resultaron gravemente heridas.

La causa

Al día de hoy no hay imputados ni condenados en la causa, pese a que fue investigada por la Corte Suprema de Justicia y organismos internacionales como el FBI y la agencia de inteligencia Mossad de Israel.

En abril de 2024, un tribunal federal en Argentina declaró que Irán y Hezbolá estaban detrás del ataque, que “organizaron, planearon, financiaron y ejecutaron”. Se implicó a una serie de antiguos y actuales políticos y militares iraníes, varios de los cuales tenían inmunidad diplomática en aquel momento.

En la lista también nombraron a varios funcionarios argentinos por “manipular evidencia e intentar encubrir el crimen”.

Fuente: Agencia DIB

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El presidente Javier Milei participó del acto por los 34 años del atentado a la embajada de Israel.

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