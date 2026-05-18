martes 19 de mayo de 2026
18 de mayo de 2026 - 22:47

Manuel Adorni: el contratista mostró pagos que confirman los US$ 245 mil que declaró

El fiscal Gerardo Pollicita dijo que los comprobantes presentados por Matías Tabar coinciden con el monto que declaró haber recibido de Manuel Adorni por las refacciones de Indio Cuá.

Por Agencia DIB
Matías Tabar, el contratista de Manuel Adorni.

Matías Tabar, el contratista de Manuel Adorni.

La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incorporó un nuevo episodio luego de que el fiscal Gerardo Pollicita ratificara que los comprobantes presentados por el contratista Matías Tabar se corresponden con los 245 mil dólares que afirmó haber percibido por las obras de remodelación en la vivienda del funcionario, ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

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La documentación fue aportada el viernes último, cuando Tabar se presentó de manera espontánea en la fiscalía de Comodoro Py. Allí entregó recibos y facturas vinculados con la compra de materiales y al pago de mano de obra durante la ejecución de la obra. Según se informó, los montos consignados en esos comprobantes coinciden con la cifra mencionada en su declaración inicial.

De acuerdo con lo declarado por el empresario, los trabajos fueron abonados en efectivo y sin emisión de facturas por parte de Adorni. Las refacciones se habrían llevado a cabo entre septiembre de 2024 y julio de 2025 en una propiedad asentada sobre un lote de 400 metros cuadrados. Entre las intervenciones mencionadas figuran la colocación de pisos, mejoras en baño y cocina, construcción de mobiliario para el quincho y arreglos en la pileta.

Tabar, integrante del estudio Alta Arquitectura, indicó que el funcionario abonó la totalidad de la obra en dos tramos: un primer pago de 55 mil dólares durante 2024 y otros 190 mil dólares distribuidos a lo largo de 2025. Otro aspecto que generó interés en la investigación es que, mientras se desarrollaban las refacciones, Adorni habría alquilado otra vivienda dentro del mismo country. Según el contratista, ese gasto adicional ascendió a 13 mil dólares durante el período de obra.

En el marco de la causa, Tabar también puso a disposición de la Justicia su teléfono celular y brindó información sobre las personas que intervinieron en los trabajos. Mencionó a albañiles, plomeros y electricistas que participaron de la remodelación y aportó datos que podrían contribuir a reconstruir el desarrollo de la obra y corroborar la trazabilidad de los pagos declarados.

Fuente: Agencia DIB / Con información de Noticias Argentinas

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