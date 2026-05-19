El Obelisco: el símbolo máximo de la ciudad de Buenos Aires cumple 90 años

El mirador puede ser visitado -con reserva previa por la web- en grupos de hasta 4 personas.

Durante 60 días, la Plaza de la República estuvo vacía. Luego, en 31 días netos se erigió el Obelisco.

El Obelisco, 67 metros de altura, 6,8 metros cada cara de la base y 90 años como testigo de las emociones porteñas.

En 1936, Buenos Aires celebraba los 400 años de su primera fundación, la de Pedro de Mendoza en 1536. El intendente Mariano de Vedia y Mitre se propuso erigir un monumento colosal para conmemorar semejante aniversario. Y el Obelisco surgió para erigirse en el cruce de dos de las avenidas más importantes, 9 de Julio y Corrientes.

La ciudad estaba en plena transformación: se estaba completando la demolición de manzanas enteras para abrir la Avenida 9 de Julio -un trabajo que se hizo por etapas durante cuatro décadas y que derrumbó viviendas en 33 manzanas- y se ensanchaba la Avenida Corrientes. Por eso, el lugar elegido para levantar el monumento no fue casual.

Allí mismo se erigía la Iglesia de San Nicolás de Bari , la cual tuvo que ser demolida para abrirle paso a la avenida. Ese sitio exacto guardaba una carga histórica enorme: en la torre de la iglesia se había izado por primera vez la bandera argentina en la Ciudad de Buenos Aires, el 23 de agosto de 1812.

Obelisco plaza sin Obelisco rs

Un emblema que se construyó en apenas 31 días

El diseño quedó a cargo del prestigioso arquitecto tucumano Alberto Prebisch, uno de los grandes referentes del modernismo en el país y creador también del Teatro Gran Rex, que está a 200 metros del Obelisco.

Lo más asombroso fue la velocidad con la que se construyó: la obra comenzó el 20 de marzo de 1936 y se inauguró el 23 de mayo del mismo año; tomó sólo 31 días de trabajo neto.

La obra estuvo a cargo de la empresa de origen alemán GEOPE (Compañía General de Obras Públicas) que empleó a 157 obreros. Trabajaron en turnos continuos para ganarle al almanaque. GEOPE tenía gran experiencia porque también construyó la Estación Constitución, el Colegio Nacional Buenos Aires y la Bombonera xeneize.

Originalmente estaba revestido con lajas de piedra blanca calcárea de Córdoba, pero en 1939 tuvieron que ser reemplazadas por revoque ya que algunas se desprendieron, afortunadamente sin provocar heridos.

Obelisco en construcción rs

El rechazo inicial: ¡tírenlo abajo!

Hoy nos parece imposible imaginar Buenos Aires sin el Obelisco, declarado Monumento Histórico Nacional, por lo que debe ser resguardado y preservado su exterior.

Pero cuando se inauguró, gran parte de la sociedad porteña lo odió. Los sectores más conservadores lo llamaban despectivamente "el armatoste", "el pisapapeles" o "un fideo de cemento", que rompía con la estética europea y afrancesada de la ciudad.

La bronca fue tal que en junio de 1939, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza para demolerlo, alegando razones estéticas y de seguridad (se habían desprendido algunos bloques de su revestimiento de piedra caliza). Sin embargo, el intendente vetó la ordenanza argumentando que era un monumento nacional, salvándolo de la pica.

Obelisco mirador desde afuera rs

Anatomía y secretos de un gigante

Mide 67,5 metros desde la base -que tiene 6,8 metros por lado- hasta la punta del pararrayos.

desde la base -que tiene 6,8 metros por lado- hasta la punta del pararrayos. El interior: Está completamente hueco. Para llegar a la cima hay que subir una escalera marinera de hierro de 206 escalones con 7 descansos.

Está completamente hueco. Para llegar a la cima hay que subir una escalera marinera de hierro de 206 escalones con 7 descansos. La cumbre: En la punta hay un mirador con cuatro ventanas (una hacia cada punto cardinal), que solo es accesible para el personal de mantenimiento. También esconde un pequeño espacio técnico que originalmente se pensó para albergar una antena de radio.

En la punta hay un mirador con cuatro ventanas (una hacia cada punto cardinal), que solo es accesible para el personal de mantenimiento. También esconde un pequeño espacio técnico que originalmente se pensó para albergar una antena de radio. Inscripciones en las paredes: En cada una de sus cuatro caras de la base de hormigón armado, tiene grabados hitos históricos: la primera fundación (1536), la segunda fundación de Garay (1580), el primer izamiento de la bandera en la ciudad (1812) y la constitución de Buenos Aires como Capital Federal (1880).

Con las décadas, el Obelisco trocó el rechazo por devoción. Se convirtió en el punto de encuentro de las manifestaciones políticas, las celebraciones deportivas, los espectáculos artísticos y las intervenciones urbanas. Pasó de ser un "intruso" moderno a la brújula inconfundible de la noche porteña.

Obelisco Mundial 2022 rs

“Nos vemos en el Obelisco”

Al estar plantado en el centro neurálgico de la ciudad de Buenos Aires, el Obelisco fue testigo, escenario y protagonista de momentos que van desde lo trágico y lo político hasta las mayores fiestas populares.

La Noche de los Bastones Largos: En 1966, tras el golpe de Juan Carlos Onganía y la violenta noche de la intervención a las universidades, las inmediaciones del Obelisco se convirtieron en el escenario de las primeras e históricas "corridas" entre la policía y los manifestantes que defendían la democracia.

El regreso de la Democracia en 1983: El 26 de octubre de 1983, a pocos días de las elecciones que terminarían con la última dictadura militar, Raúl Alfonsín encabezó un cierre de campaña histórico con cerca de un millón de personas.

El recital más convocante en La Ciudad de la Furia: El 14 de diciembre de 1991, Soda Stereo dio un recital gratuito dentro del ciclo «Mi Buenos Aires Querido», organizado por el gobierno porteño. Se estimó un público de más de 250 mil personas que vibró desde el primer tema, “De música ligera”. En abril de ese mismo años, el tenor italiano Luciano Pavarotti había cantado para más de 200 mil personas, desde un escenario montado en la avenida 9 de Julio.

Un preservativo de 67 metros: El 1 de diciembre de 2005, en coincidencia con el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, el Obelisco amaneció completamente "vestido" con un preservativo rosa, lo que constituyó una campaña de concientización impactante.

El 1 de diciembre de 2005, en coincidencia con el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, el Obelisco amaneció completamente "vestido" con un preservativo rosa, lo que constituyó una campaña de concientización impactante. Obelisco y la punta rs

El día que el Obelisco perdió su punta: En 2015, el artista plástico argentino Leandro Erlich hizo "desaparecer" la punta mediante un truco visual, colocando un capuchón espejado que se camuflaba con el cielo. Al mismo tiempo, instaló una réplica exacta de la punta del monumento a escala real en la explanada del MALBA para que la gente pudiera "entrar" y mirar por sus cuatro ventanas.

En 2015, el artista plástico argentino Leandro Erlich hizo "desaparecer" la punta mediante un truco visual, colocando un capuchón espejado que se camuflaba con el cielo. Al mismo tiempo, instaló una réplica exacta de la punta del monumento a escala real en la explanada del MALBA para que la gente pudiera "entrar" y mirar por sus cuatro ventanas. ¡Muchachos! La mayor movilización popular de la historia argentina: El 20 de diciembre de 2022, tras la consagración en el Mundial de Qatar, se calcula que cerca de 5 millones de personas salieron a las calles para recibir a la Selección Nacional. Y el Obelisco fue el epicentro absoluto de ese mar de camisetas celestes y blancas.

Viaje a la cima de un ícono porteño

Obelisco vista sur mejor rs

Subir los ocho escalones que llevan al ascensor, elevarse en él hasta los 55 metros y finalmente, una escalera caracol de 35 peldaños conduce al espectacular mirador del Obelisco. DIB disfrutó de ese periplo hacia las alturas porteñas, y puede dar fe de que las vistas desde las cuatro ventanas son imperdibles

Desde su inauguración en noviembre de 2025, la experiencia de admirar Buenos Aires desde el mirador ya fue disfrutada por más de 30 mil porteños y turistas. Se lo puede visitar de lunes a lunes de 9 a 21, en turnos de 15 minutos cada uno, con capacidad para 4 personas.

Obelisco por dentro rs

Las entradas se compran a través de un sistema de reservas online en www.miradorobelisco.com.ar. Para subir es imprescindible esa reserva. En marzo pasado, Buenos Aires fue visitada por 260 mil turistas extranjeros -un 17% más respecto a marzo de 2025-, cifra que se multiplica varias veces con los turistas que recibe de todo el país. Y el ascensor del Obelisco sólo tiene capacidad para 4 pasajeros, en turnos de 15 minutos.

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Los 90 del Obelisco: están todos invitados

El sábado 23, el Obelisco será el gran agasajado en un evento que combinará mapping 3D, música en vivo e intervenciones artísticas. De las 19 hasta las 2 de la mañana del domingo, porteños y visitantes le cantarán el Feliz Cumpleaños al monumento más emblemático de la ciudad.

“La Noche del Obelisco: 90 años” sumará una edición especial de Corrientes 24hs con música, artistas itinerantes, lecturas y la historia porteña década a década. ¡Importante! Las líneas B, C y D de subte -las tres pasan junto al Obelisco- extenderán su horario de servicio.

A las 21 y a las 23 habrá un espectáculo de mapping 3D sobre el Obelisco, que repasará su historia y el vínculo con la Ciudad, todo acompañado por la música en vivo de la Orquesta Mahler. Además, 90 vecinos y turistas podrán subir al mirador.

Obelisco - Corrientes rs

Al mismo tiempo la Avenida Corrientes, entre Callao y Cerrito, será un escenario abierto con intervenciones culturales, música en vivo, artistas itinerantes, además de las delicias y promociones de restaurantes icónicos, pizzerías emblemáticas, rooftops y bares notables en el área comprendida entre Av. de Mayo, Córdoba, Leandro N. Alem y Callao.

Finalmente, la Casa de la Cultura (Avenida de Mayo 575) presentará una charla especial sobre el Obelisco y su vínculo con la historia de la fotografía a cargo de Diego Guerra, el sábado 23 a las 16.

Fuente: Agencia DIB