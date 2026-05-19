martes 19 de mayo de 2026
19 de mayo de 2026 - 16:36

El radicalismo bonaerense reiteró el pedido para que se no recorte el régimen de zona fría

El presidente del bloque de Diputados, Diego Garciarena, dijo la medida implica "un grave deterioro para las economías familiares". Podría tratarse mañana en el Congreso.

Por Agencia DIB
El diputado Garciarena. (DIB/Archivo)
El diputado Garciarena. (DIB/Archivo)

La UCR bonaerense reiteró hoy un pedido público al gobierno de Javier Milei y sus aliados parlamentarios para que deben sin efecto la reducción del régimen de zona fría por el cual se subsidia el consumo de gas natural, a pocas horas de que la ley que establece esa medida se trate en la cámara de Diputados nacional.

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Dejar sin el beneficio de zona fría a 77 municipios de la Provincia implicaría una grave afectación a las economías familiares. El servicio de GAS es esencial para la vida y la salud. Es elemental que, a menor temperatura mayor consumo y por eso es determinante mantener el subsidio”, dijo el diputado Diego Garciarena, presidente del bloque UCR + Cambio Federal.

Hace unos días Garciarena había presentado un proyecto juntos a sus compañeros de bancada Silvina Vaccarezza y Matías Civale en el que advertían sobre los efectos negativos de la reducción de la zona fría que impulsa el Gobierno, que implica incrementos de entre el 42% y el 100% en lo que pagarán los usuarios que dejen de recibir el subsidio.

¿Cómo es el régimen de zona fría?

La reforma del gobierno implica eliminar la ampliación de la zona comprendida por la zona fría en 2021 a través de la Ley N° 27.637 y llevar el esquema a su alcance original, establecido en 2002. Para la provincia de Buenos Aires implicaría que 95 municipios que perderían los descuentos, según datos recabados por DIB.

Están incluidas ciudades de gran densidad poblacional como Mar del Plata habitan más de 600 mil personas, mientras que Bahía Blanca supera los 300 mil habitantes, a lo que se suma una enorme cantidad de usuarios distribuidos en municipios medianos y pequeños del interior bonaerense”, alertó, en ese sentido, Garciarena.

La reducción de la zona fría se trataría mañana en Diputados, aunque por ahora el respaldo que tiene el gobierno para avanzar es acotado, ya que varas provincias afectadas -Córdoba, Santa Fe, San Luis departamentos de la Puna- se oponen al campo. El gobernador cordobés Martín Llaryora, calificó de “locura” la medida.

Fuente: Agencia DIB.

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