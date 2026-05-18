Mario Ishii pidió declarar la emergencia sanitaria y generó malestar en el Gobierno

El vicepresidente primero del Senado bonaerense, Mario Ishii, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia sanitaria y humanitaria en la provincia de Buenos Aires, en medio de un escenario que definió como “crítico” por la falta de recursos, medicamentos, insumos y profesionales en hospitales públicos.

La jugada de Ishii, que se suma a una similar que hizo días atrás para declarar la emergencia alimentaria y nutricional , volvió a generar ruido entre funcionarios del Gobierno de Axel Kicillof. Es que en su escrito, el senador de Fuerza Patria cuestionó a los gobiernos de Javier Milei y Kicillof por igual, al señalar que ambos dirigentes deben reforzar la asistencia y garantizar el funcionamiento del sistema de salud en territorio bonaerense.

“No se puede llegar al invierno con hospitales y centros de salud colapsados, sin vacunas, sin insumos, sin medicamentos, con falta de profesionales y sin camas suficientes para atender a la población”, señaló el ex intendente de José C. Paz. “Es un hecho histórico y extremadamente grave que las vacunas no estén llegando cuando el invierno ya se aproxima y las enfermedades respiratorias comienzan a multiplicarse”, agregó.

Hice un proyecto de ley que está a favor de resguardar la vida de las personas. Por eso propuse declarar la emergencia humanitaria y sanitaria. Esto no es una bandera partidaria ni una discusión electoral. Cuando está en riesgo la salud y la vida de la gente, el Estado tiene la… pic.twitter.com/ukat3UNlzR

Según el dirigente, cercano al kirchnerismo, existen obligaciones que corresponden a Nación y a Provincia, y no pueden seguir descargándolas sobre los municipios a los que no le llegan los recursos.

“Querer esconder esta crisis detrás de una pelea política es una forma de encubrir negligencias y responsabilidades institucionales. No se puede disfrazar una emergencia humanitaria como un debate partidario para evitar hacerse cargo. La gente no necesita relatos ni excusas: necesita vacunas, medicamentos, médicos, atención en salud mental y respuestas urgentes para proteger su vida”, añadió.

En detalle, la propuesta impulsada por el senador apunta a priorizar el funcionamiento del sistema sanitario por encima de cualquier gasto que no sea urgente, al tiempo que procura garantizar la provisión de medicamentos, vacunas, tratamientos y prestaciones básicas en hospitales y centros de atención primaria de toda la provincia de Buenos Aires.

Cabe recordar que en su momento, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, dijo que el senador no tomó contacto con él para presentar el proyecto y que se enteró “por las redes sociales”.

Esta vez, sí hubo comunicación con el titular de la cartera sanitaria, Nicolás Kreplak, pero desde la Provincia no coinciden con las responsabilidades que le carga a la administración bonaerense. Todo se da en un contexto de ajuste, caída de recursos y retiro del Gobierno nacional de políticas fundamentales, insisten.

Fuente: Agencia DIB