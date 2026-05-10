domingo 10 de mayo de 2026
10 de mayo de 2026 - 10:45

Kicillof: "Si Keynes viera lo que pasa en la Argentina, se vuelve a morir"

En la Feria del Libro, el mandatario bonaerense Axil Kicillof presentó su libro “De Smith a Keynes”. En su disertación afirmó que Milei está haciendo “un desastre” en el país.

Por Agencia DIB
El gobernador Kicillof en la Feria del Libro.

El gobernador Kicillof en la Feria del Libro.

NA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó este sábado su última obra en la Feria del Libro, donde lanzó duras críticas a la política económica del Gobierno nacional y analizó la vigencia del pensamiento de Keynes en el contexto actual.

Más noticias
Kicillof visitará este viernes Córdoba. 

"Desembarco sin embajadores": la fórmula de Kicillof para poner un pie en Córdoba
Axel Kicillof junto a Héctor Daer. 

Kicillof en modo campaña y con mensaje interno: "Hablaremos con todo el mundo"

"Si Keynes viera lo que está pasando hoy en la Argentina, se vuelve a morir", sentenció el mandatario provincial durante su exposición en la Sala José Hernández del predio de La Rural, para presentación de “De Smith a Keynes, Siete lecciones de historia del pensamiento económico”, informó NA.

Kicillof utilizó la figura del economista británico para contrastar con las teorías que sostiene el presidente Javier Milei, a quien acusó de implementar un modelo que "no tiene pies ni cabeza".

La política en la Feria del Libro

El mandatario estuvo acompañado por el economista y ex viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis. El panel estuvo integrado por figuras tan disímiles como el periodista Alejandro Bercovich y el economista Diego Giacomini, defensor de la ideas de la Escuela Austríaca y hasta hace un año muy cercano al presidente Javier Milei.

Para el gobernador, la actual administración nacional intenta aplicar recetas que el propio Keynes refutó hace casi un siglo. "Estamos ante un experimento que ignora el rol del Estado en la generación de demanda y en la regulación de los ciclos económicos. El resultado es esta recesión profunda que estamos viviendo", señaló ante un auditorio colmado de seguidores y referentes académicos.

"Acá lo que se necesita es cuidar el trabajo, el salario, a los jubilados, a quienes tienen una discapacidad, es garantizar la educación y la salud", resaltó Kicillof.

En ese sentido, se preguntó “¿por qué no invierten los empresarios?”, y respondió: “No por el riesgo Kuka sino por el riesgo del desastre que está haciendo”.

Más críticas

Kicillof defendió la intervención estatal como herramienta para garantizar el empleo y la producción, y aseguró que la teoría de Keynes fue la respuesta necesaria a las crisis del liberalismo a ultranza. "Hoy en Argentina se pregona una libertad que es, en realidad, la libertad de los poderosos para aplastar a los que menos tienen", agregó.

“Las teorías económicas que suelen enseñarse están ligadas a poderosos grupos dominantes: nos quieren convencer de que al país le conviene justo lo que a ellos los beneficia”, sostuvo el mandatario bonaerense y agregó: “Lo más importante de la revisión de este libro es comprender que hay otra economía posible que defiende a los trabajadores y piensa en el bienestar social: acá, en Argentina, se llama peronismo”.

En ese contexto, Kicillof remarcó: “El Presidente se cree especialista en teoría económica, pero está llevando adelante políticas contradictorias y con resultados desastrosos: son recetas que fracasaron una y otra vez en Argentina”. “No podemos seguir viviendo en un país donde se pierden derechos laborales y se abandona a los jubilados y estudiantes: necesitamos un proyecto que cuide el sistema productivo, la educación, la salud, la soberanía y genere condiciones para un futuro más justo para todos y todas”.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

"Desembarco sin embajadores": la fórmula de Kicillof para poner un pie en Córdoba

Kicillof en modo campaña y con mensaje interno: "Hablaremos con todo el mundo"

El kirchnerismo presiona a Kicillof: "si no acepta la conducción de Cristina buscaremos otro candidato"

El peronismo ramifica las tensiones y evoca un viejo fantasma, mientras el efecto Patricia impacta en PBA

El Gobierno y la UBA profundizan la disputa por los fondos del financiamiento de hospitales universitarios

El intendente de San Nicolás cruzó a los alcaldes que piden auxilio financiero para las comunas

Demoraron a una pareja que intentó tener sexo en un avión que aterrizó en Rosario

Máximo Kirchner recibió el alta tras la operación en las glándulas parótidas

Hubo acuerdo de unidad y Emiliano Balbín presidirá el radicalismo bonaerense

Imputaron a Demian Reidel por presuntas irregularidades con las tarjetas de Nucleoeléctrica

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El gobernador Kicillof en la Feria del Libro.

Kicillof: "Si Keynes viera lo que pasa en la Argentina, se vuelve a morir"