Kicillof: "Si Keynes viera lo que pasa en la Argentina, se vuelve a morir"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , presentó este sábado su última obra en la Feria del Libro, donde lanzó duras críticas a la política económica del Gobierno nacional y analizó la vigencia del pensamiento de Keynes en el contexto actual.

"Si Keynes viera lo que está pasando hoy en la Argentina, se vuelve a morir", sentenció el mandatario provincial durante su exposición en la Sala José Hernández del predio de La Rural, para presentación de “De Smith a Keynes, Siete lecciones de historia del pensamiento económico” , informó NA .

Kicillof utilizó la figura del economista británico para contrastar con las teorías que sostiene el presidente Javier Milei, a quien acusó de implementar un modelo que "no tiene pies ni cabeza".

El mandatario estuvo acompañado por el economista y ex viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis. El panel estuvo integrado por figuras tan disímiles como el periodista Alejandro Bercovich y el economista Diego Giacomini, defensor de la ideas de la Escuela Austríaca y hasta hace un año muy cercano al presidente Javier Milei.

Para el gobernador, la actual administración nacional intenta aplicar recetas que el propio Keynes refutó hace casi un siglo. "Estamos ante un experimento que ignora el rol del Estado en la generación de demanda y en la regulación de los ciclos económicos. El resultado es esta recesión profunda que estamos viviendo", señaló ante un auditorio colmado de seguidores y referentes académicos.

"Acá lo que se necesita es cuidar el trabajo, el salario, a los jubilados, a quienes tienen una discapacidad, es garantizar la educación y la salud", resaltó Kicillof.

En ese sentido, se preguntó “¿por qué no invierten los empresarios?”, y respondió: “No por el riesgo Kuka sino por el riesgo del desastre que está haciendo”.

Más críticas

Kicillof defendió la intervención estatal como herramienta para garantizar el empleo y la producción, y aseguró que la teoría de Keynes fue la respuesta necesaria a las crisis del liberalismo a ultranza. "Hoy en Argentina se pregona una libertad que es, en realidad, la libertad de los poderosos para aplastar a los que menos tienen", agregó.

“Las teorías económicas que suelen enseñarse están ligadas a poderosos grupos dominantes: nos quieren convencer de que al país le conviene justo lo que a ellos los beneficia”, sostuvo el mandatario bonaerense y agregó: “Lo más importante de la revisión de este libro es comprender que hay otra economía posible que defiende a los trabajadores y piensa en el bienestar social: acá, en Argentina, se llama peronismo”.

En ese contexto, Kicillof remarcó: “El Presidente se cree especialista en teoría económica, pero está llevando adelante políticas contradictorias y con resultados desastrosos: son recetas que fracasaron una y otra vez en Argentina”. “No podemos seguir viviendo en un país donde se pierden derechos laborales y se abandona a los jubilados y estudiantes: necesitamos un proyecto que cuide el sistema productivo, la educación, la salud, la soberanía y genere condiciones para un futuro más justo para todos y todas”.

Fuente: Agencia DIB