Milei llevó su caravana a Mendoza: "No se dejen ganar por el pesimismo"

Javier Milei volvió a apostar a la calle como escenario de campaña. El Presidente encabezó este jueves una caravana por el centro de Mendoza , en busca de una foto de respaldo popular luego de una seguidilla de actos con incidentes en otras provincias. “No se dejen ganar por el pesimismo de los que quieren que nada cambie”, pidió a los gritos desde un megáfono, mientras agitaba banderas violetas junto a su hermana Karina y al ministro de Defensa, Luis Petri .

El mandatario arribó a la capital mendocina después de participar en un encuentro en la Cámara de Comercio de San Rafael. En el hotel Sheraton lo esperaban el gobernador Alfredo Cornejo y su comitiva. El plan original era recorrer a pie la Peatonal Sarmiento, pero el operativo de seguridad debió modificarse sobre la marcha: la concentración de seguidores y los cruces con manifestantes opositores obligaron a Casa Militar a improvisar una caravana a bordo de una camioneta negra.

Desde allí, Milei saludó a la multitud que se había agolpado en el kilómetro 0, epicentro de la convocatoria libertaria. “Estamos en un momento bisagra de la historia argentina. Es el momento de decidir si queremos seguir por el camino de la baja de la inflación, de la caída de la pobreza y la indigencia, o volver al modelo comunista que nos fundió”, exclamó el Presidente, en un discurso breve pero cargado de consignas de campaña.

El mandatario volvió a repetir uno de sus ejes: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”. También insistió en que “esta vez el esfuerzo valdrá la pena” y que su gestión está “a mitad de camino”. Su discurso fue recibido con ovaciones, cánticos y el ya clásico “¡Viva la libertad, carajo!”, pero a pocas cuadras, el clima era otro.

Sobre la esquina de San Martín y Garibaldi, grupos de jubilados y militantes de izquierda montaron una contramanifestación. “Milei, basura, vos sos la dictadura”, le respondieron a las canciones de “Milei querido, el pueblo está contigo”. Por momentos, la escena tuvo tono de cancha: dos hinchadas separadas por un cordón policial que solo por poco evitó un enfrentamiento.

Tensión y cruces

Aunque la tensión fue evidente, el acto no derivó en incidentes graves como los que habían forzado la suspensión de actividades en Ushuaia y Mar del Plata. Gendarmería y la policía provincial contuvieron el operativo y escoltaron la caravana por las calles céntricas. Cornejo, asfixiado por el tumulto, no alcanzó a seguir a Milei en el improvisado recorrido, que se extendió menos de 20 minutos.

La imagen que buscaba el Presidente -una multitud en apoyo a su figura- terminó siendo parcial: logró reunir a miles de seguidores, pero también quedó expuesto a los reclamos sociales que siguen tensando su vínculo con sectores sensibles, como los jubilados.

Mendoza fue uno de los territorios donde La Libertad Avanza cosechó un apoyo decisivo en el balotaje, con cerca del 70% de los votos, y el propio Milei lo sabe. Por eso eligió esa provincia para revitalizar su campaña antes del tramo final rumbo a las elecciones del 26 de octubre.

Desembarco en Chaco y Corrientes

La agenda presidencial continuará este viernes en Chaco y Corrientes, donde acompañará a los candidatos libertarios locales. En Chaco -donde el oficialismo provincial selló una alianza con La Libertad Avanza- respaldará a Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, postulantes al Senado, y a Mercedes del Rosario Goitía y Guillermo Agüero, para Diputados.

En Corrientes, en tanto, se mostrará con Virginia Gallardo e Isidoro Redcozub, en un intento por afianzar presencia en una provincia donde las conversaciones con el gobernador Gustavo Valdés quedaron truncas.

Los próximos días serán decisivos no solo en el plano electoral: el 14 de octubre, Milei tiene previsto viajar a Washington para mantener su primer encuentro bilateral con Donald Trump en la Casa Blanca, un gesto político de alto valor simbólico para su agenda internacional.

Por lo pronto, el Presidente se llevó de Mendoza una foto de apoyo masivo, aunque empañada por los reclamos y el clima social que atraviesa su gestión. “No aflojemos”, insistió antes de marcharse, consciente de que el respaldo popular que necesita para sostener su proyecto se juega, como en su caravana cuyana, entre vítores y protestas.