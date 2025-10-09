jueves 09 de octubre de 2025
9 de octubre de 2025 - 18:38

Respaldo de Mauricio Macri a Milei: rechazó votar terceras fuerzas: "la elección es binaria"

El expresidente Mauricio Macri abonó a la teoría de Fernando de Andreis, quien anticipó “un virtual balotaje contra el kirchnerismo” el próximo 26 de octubre.

Por Agencia DIB
Mauricio Macri saluda a Javier Milei.

El titular del PRO, Mauricio Macri, anticipó una elección “binaria” el próximo 26 de octubre entre la Alianza Libertad Avanza y el peronismo, y aseguró que los que votaron a Alberto Fernández, en agosto del 2019, en rechazo a su gestión “todavía se arrepienten”.

“Y agrego sobre lo que dice Fernando: la mayoría de los que votaron así todavía se arrepiente ”, sostuvo el exPresidente a través de su cuenta de X, en una cita a la reflexión de su ladero Fernando de Andreis.

El exsecretario general de la Presidencia expuso que los comicios por la composición del Congreso Nacional configurarán una “elección binaria” en el que la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza disputará “un virtual balotaje contra el kirchnerismo ”, pero también contra otras listas opositoras.

Qué dice el mensaje de De Andreis

“La alianza violeta y amarilla que formamos LLA+PRO tendrá, el 26 de octubre, un virtual balotaje contra el kirchnerismo, pero también contra otras listas que convergen incidentalmente en su ayuda: Lousteau, Manes, Ocaña, los candidatos de la Coalición, y otros rostros electorales dividirán el voto y favorecerán la hegemonía tóxica del peronismo”, planteó por el mismo canal.

"La alianza violeta y amarilla que formamos LLA+PRO tendrá, el 26 de octubre, un virtual balotaje contra el kirchnerismo, pero también contra otras listas que convergen incidentalmente en su ayuda: Lousteau, Manes, Ocaña, los candidatos de la Coalición, y otros rostros electorales dividirán el voto y favorecerán la hegemonía tóxica del peronismo", planteó por el mismo canal.

En la misma línea, el mensaje que fue avalado por Macri continúa: “La situación ya la conocemos bien. A mí me hace acordar a las PASO de agosto de 2019, cuando un grupo de electores, que se decían enojados con el gobierno, decidió votar cualquier cosa e hicieron que ganara la dupla de Alberto Fernández y Cristina”.

“No votaron a Alberto Fernández pero lo hicieron ganar. Una desgracia. Nos guste o no, la elección del 26 es totalmente binaria”, aseveró, y concluyó: “Cada voto que no vaya a nuestra alianza va para los Taiana, los Grabois, los Itai Hagman, los Pietragala. Ya sabemos que pasa después”.

El mensaje de Macri llega días después de su vuelta a la quinta de Olivos, la que visitó para reunirse con el presidente Javier Milei tras un año de distanciamiento.

