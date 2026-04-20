lunes 20 de abril de 2026
20 de abril de 2026 - 10:13

Milei en Israel: "Con determinadas culturas no se puede convivir"

El presidente Milei, durante un acto en la Universidad de Bar-Ilan, dejó en claro la postura argentina ante el conflicto: "Nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar", expresó en Israel.

Por Agencia DIB
El presidente Milei en su discurso en una universidad en Israel.

El presidente Milei en su discurso en una universidad en Israel.

NA
El acto de los tres Memorandos.

El acto de los tres Memorandos.

NA
Cantando Libre, en el ensayo de la ceremonia de las antorchas.

Cantando "Libre", en el ensayo de la ceremonia de las antorchas.

Al recibir el Honoris Causa de la Universidad de Bar-Ilan este lunes, el presidente Javier Milei aseguró que con "determinadas culturas" no se puede "convivir", a la vez que indicó que defiende “la vida y ellos nos van a querer matar”, en referencia a la guerra que protagonizan Israel y Estados Unidos contra Irán.

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En su discurso en Tel Aviv, el mandatario argentino leyó “Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso”, epílogo de su nuevo libro. También aprovechó la ocasión para volver a cuestionar al periodismo, sostuvo que Marx “era satánico”, y asumió que la Tora fue un antídoto contra las ideas de izquierda, según informó NA.

En la universidad israelí, Milei estuvo acompañado por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, el canciller, Pablo Quirno, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el embajador Axel Wahnish.

El encuentro de Milei con Netanyahu

milei y quirno en Israel rs
El acto de los tres Memorandos.

El acto de los tres Memorandos.

El domingo, el presidente Milei fue recibido en Jerusalén por el primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien en redes sociales le dedicó un saludo: “Bienvenido a Israel, bienvenido a Jerusalén, mi amigo, Presidente de Argentina Javier Milei, un gran amigo del Estado de Israel. Israel y Argentina están juntas, más fuertes que nunca”.

El encuentro entre ambos líderes se produjo en un contexto internacional complejo, marcado por tensiones en Medio Oriente y el conflicto con Irán, donde Argentina manifestó un alineamiento claro con Israel y Estados Unidos.

La relación entre Milei y Netanyahu se consolidó desde el inicio del mandato del presidente argentino, con gestos políticos y diplomáticos que reflejan una alianza cada vez más estrecha. En ese escenario, el mensaje del líder israelí no solo representa una bienvenida formal, sino también una señal del peso estratégico que Argentina busca tener en la región.

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Los tres Memorandos de Entendimiento

Luego del encuentro entre mandatarios, el canciller argentino Pablo Quirno anunció que el Presidente Javier Milei y del Primer Ministro Benjamin Netanyahu firmaron “tres Memorandos de Entendimiento” y confirmó que ambas naciones trabajan en la lucha contra el terrorismo, a favor de la innovación y la productividad y en apoyo a empresas israelíes.

Para explicar cada uno de los documentos, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto señaló que el primer memorando está destinado a la cooperación en la lucha contra el terrorismo, al que calificó como “fundamental" para la “detección temprana” de su financiamiento en el mundo.

En segundo lugar, se refirió al trabajo conjunto en el campo de la Inteligencia Artificial “que nos da la posibilidad concreta de acceder a conocimiento aplicado, innovación y productividad”. Paralelamente, indicó que abrieron “una línea de crédito de 150 millones de dólares” destinadas a apoyar a empresas israelíes en Argentina.

Por último, expresó que con la Ministra de Transporte y Seguridad Vial israelí, Miri Regev, firmaron “el lanzamiento de los vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv”, operados por EL AL a partir de noviembre y la mejora del protocolo de servicios aéreos.

Milei canta en Israel rs
Cantando

Cantando "Libre", en el ensayo de la ceremonia de las antorchas.

"Libre", como Nino Bravo

Finalmente, el domingo a la noche, durante un ensayo para la pre-grabación de la Ceremonia de las Antorchas en el Día de la Independencia de Israel, Milei cantó “Libre”, el tema de Nino Bravo junto a los artistas israelíes Rotem Cohen y Mali Levy.

Fuente: Agencia DIB

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