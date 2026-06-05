Scalonismo: el método que unió a Menotti y Bilardo para construir una Selección campeona

Hasta la gesta en Qatar 2022, s olo se hablaba de dos corrientes alrededor de la Selección Argentina. Tenían que ver con un estilo de juego, con una norma de conducción y hasta con una manera de vivir. De César Luis Menotti nació el menottismo y de Carlos Salvador Bilardo , el bilardismo. Parece una verdad de Perogrullo. Sin embargo, marcaron el pulso del debate de los hinchas en las mesas de café, hoy traspolado a las redes virtuales.

“La nuestra” era la frase que utilizaba el técnico campeón en 1978 para describir el juego de un equipo que priorizaba la estética por encima del resultado, más allá de que Argentina terminó dando la vuelta olímpica en casa. El “hay que ganar, ganar y ganar” del Doctor, independientemente del camino elegido, fue mucho más que un eslogan; fue una fórmula que arrastró críticas, pero que tuvo el resultado que todos esperaban en México '86, el campeonato que consagró a Diego Armando Maradona.

Hoy es posible hablar de l scalonismo, el sello de este equipo que le quitó la mochila de 36 años a una generación que nunca había visto a la Selección de su país campeón del mundo. Lionel Scaloni tiene un poco del romanticismo de Menotti y bastante la disciplina de Bilardo este joven técnico. El maridaje perfecto de un joven entrenador de 48 años que hizo un posgrado en Rusia 2018, que sobrevivió al fracaso de Jorge Sampaoli y se ganó el puesto por su pericia, por su capacidad de liderazgo, por su visión estratégica.

Hay un “método Scaloni”, por supuesto. Ese fue el título que eligió Diego Peskins para el documental que se estrenó en la previa del torneo más importante del fútbol. El que muestra por dentro a un entrenador serio, con convicción, pero también muy emocional.

El director, que filmó películas y series con éxito, contó: “Pudimos entrevistar a todos los campeones del mundo, hicimos unas 25 entrevistas entre jugadores y cuerpo técnico. Fui a las casas o a los lugares de entrenamiento. Siempre estaban de la mejor manera, bajaban la guardia y aparecían estas cosas”.

Por estas horas, cuando ya es posible ver esta docuserie en Flow, se viralizó un spot en el que puede escucharse a 'Dibu' Martínez, Rodrigo De Paul y hasta el mismísimo Lionel Messi hablar sobre la charla técnica previo a la final ante Francia, que se disputó el 18 de diciembre de 2022 en el estadio Lusail de Doha, el que terminó con la histórica consagración en la definición por penales.

La intimidad de la inclusión de Di María

Ahí mismo, en la intimidad del vestuario, todos contaron que Scaloni sorprendió con la presencia de Angel Di María por la izquierda, “encarlo todos los tiros a (Jules) Koundé que ahí lo vas a matar”. Y no pudo seguir hablando porque se llenó de lágrimas. Tampoco su ayudante Pablo Aimar ni su mano derecha Walter Samuel. Balbuceó algo Matías Mana, el videoanalista. “Creo que fue la peor charla técnica del mundo”, dijo Samuel. Y agregó: “Transmitió seguramente lo que quería. A veces no hace falta decir mucho para que nosotros lo entendamos”.

Scaloni habló en el diario deportivo Olé respecto a esta cuestión. “Soy de lágrima fácil”, dijo. Y amplió: “Soy bastante emocional. Si le sumás a eso gente que conocés, que querés, que apreciás, eso es una bomba de tiempo. En algún momento explotás. No he podido seguir un montón de charlas técnicas porque no me daba el alma para seguir. Al final, lo que siempre les decimos es que somos uno más de ellos, no nos diferenciamos”.

Ese corazón está palpitando fuerte, pero no nubla la razón. Quizá por eso Scaloni llevó a Giovanni Lo Celso, porque se quedó afuera de Qatar por una lesión. Aunque también advirtió con los nueve lesionados, a excepción de Messi, claro, que podria haber variantes si no llegaban al 100%. Nadie cree que vayan a prescindir de 'Dibu' o Julián Álvarez, por citar dos casos. En definitiva, todos llegarán al debut. Al límite, pero en condiciones de jugar.

“Hoy estamos con la sensación de que vienen bien, pero si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera. Cuando llegue la última semana, tomaremos la decisión que haya que tomar. Estaremos muy dolidos si alguno de los chicos se tiene que quedar afuera”, dijo Scaloni en la conferencia de prensa de este viernes en Dallas.

Soportar la presión

El técnico no se duerme en los laureles, ni cambia la esencia por más que haya logrado llegar a la cúspide hace apenas tres años y medio. “Allá, donde se ha jugado un Mundial, Argentina ha ido siempre de animadora. Siempre ha sido una de las selecciones que a priori va a llegar al máximo. Ahora no va a cambiar. No creo que cambie por haber sido campeones. Seguirá siendo lo mismo siempre. Esta camiseta requiere afrontar todos los partidos al máximo y un mínimo de cosas que son indispensables para nosotros. Siendo campeones del mundo o no, no creo que eso cambie”, dijo.

Y cerró: “Estos chicos están capacitados para soportar eso, si es que se le llama presión. Juegan todos los fines de semana grandes partidos y lo que les gusta es jugar al fútbol”.

El partido de este sábado a la noche ante Honduras, el primer test match de cara al Mundial, se pondrán a prueba algunos jugadores. Con tantos futbolistas averiados, Scaloni mostrará parte de su método con la evaluación de aquellos que tienen que estar listos para pegar el salto a la cancha. De hecho, Álvarez, Enzo Fernández y Mac Allister se ganaron el puesto después del debut ante Arabia Saudita, que parecía prenunciar un torneo con dificultades y terminó con el éxito que tanto persiguió Messi y que logró levantar la copa dorada que alguna vez sostuvo Diego Maradona.

Fuente: Agencia DIB