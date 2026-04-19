Milei en Israel: llegó a Tel Aviv y oró en el Muro de los Lamentos de Jerusalén

El presidente Javier Milei arribó este domingo a Israel en el marco de su tercera visita oficial a ese país desde que asumió al frente del Poder Ejecutivo. Y su primera actividad fue visitar el Muro de los Lamentos, en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

La comitiva aterrizó en Tel Aviv en la madrugada y poco después, se dirigió directamente desde el aeropuerto, se dirigió a Jerusalén. Allí el mandatario argentino rezó en el Muro de los Lamentos , firmó un libro de visitas, mientras que su hermana Karina, la secretaria general de la Presidencia, también oró pero en el sector destinado a las mujeres.

El Presidente Javier Milei, acompañado por el Embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, rezó en el Muro de los Lamentos en su llegada a la Ciudad Vieja de Jerusalén. pic.twitter.com/Ant4KeZjZY

La comitiva oficial -que se aloja en el hotel Waldorf Astoria de Jerusalem- está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , junto a los ministros Pablo Quirno , a cargo del área de Relaciones Exteriores, y Juan Bautista Mahiques , del área de Justicia.

El Presidente participará de los actos por el Día de la Independencia israelí y recibirá un reconocimiento por su respaldo durante el conflicto en Medio Oriente, informó NA.

El cronograma formal incluye asimismo audiencias privadas de gran relevancia, destacando una cita con el mandatario Benjamin Netanyahu. En dichos encuentros, se profundizará en la colaboración mutua y se dará seguimiento al plan de mudar la sede diplomática argentina a Jerusalén; esta medida, promovida por la gestión de Milei, conlleva la validación oficial de dicha urbe como la capital del Estado de Israel.

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Fuente: Agencia DIB