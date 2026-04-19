domingo 19 de abril de 2026
19 de abril de 2026 - 09:38

Milei en Israel: llegó a Tel Aviv y oró en el Muro de los Lamentos de Jerusalén

El presidente Javier Milei inició su visita oficial a Israel con un rezo en el Muro de los Lamentos, el emblemático más sagrado del judaísmo.

Por Agencia DIB
El presidente Milei en el Muro de los Lamentos.

El presidente Milei en el Muro de los Lamentos.

NA
En el lugar más sagrado del judaísmo, Milei firmó el libro de visitas.

En el lugar más sagrado del judaísmo, Milei firmó el libro de visitas.

NA

El presidente Javier Milei arribó este domingo a Israel en el marco de su tercera visita oficial a ese país desde que asumió al frente del Poder Ejecutivo. Y su primera actividad fue visitar el Muro de los Lamentos, en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

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La comitiva aterrizó en Tel Aviv en la madrugada y poco después, se dirigió directamente desde el aeropuerto, se dirigió a Jerusalén. Allí el mandatario argentino rezó en el Muro de los Lamentos, firmó un libro de visitas, mientras que su hermana Karina, la secretaria general de la Presidencia, también oró pero en el sector destinado a las mujeres.

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La agenda en Israel

La comitiva oficial -que se aloja en el hotel Waldorf Astoria de Jerusalem- está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a los ministros Pablo Quirno, a cargo del área de Relaciones Exteriores, y Juan Bautista Mahiques, del área de Justicia.

El Presidente participará de los actos por el Día de la Independencia israelí y recibirá un reconocimiento por su respaldo durante el conflicto en Medio Oriente, informó NA.

El cronograma formal incluye asimismo audiencias privadas de gran relevancia, destacando una cita con el mandatario Benjamin Netanyahu. En dichos encuentros, se profundizará en la colaboración mutua y se dará seguimiento al plan de mudar la sede diplomática argentina a Jerusalén; esta medida, promovida por la gestión de Milei, conlleva la validación oficial de dicha urbe como la capital del Estado de Israel.

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Fuente: Agencia DIB

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