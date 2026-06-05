NewsDigitales se quedó con el Martín Fierro a la Innovación en Medios Digitales

El medio NewsDigitales obtuvo el premio Martín Fierro en la categoría Innovación en Medios Digitales, durante la edición 2026 de la edición dedicada a los Portales Web del tradicional galardón.

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Entre las categorías que despertaron mayor expectativa se encontró la de Innovación en Medios Digitales, destinada a reconocer a los proyectos que incorporaron nuevas herramientas, formatos y estrategias para llegar a las audiencias.

En ese contexto, el galardón fue para NewsDigitales, que resultó elegido por los socios de APTRA entre una nómina integrada por El Cronista, Clarín, Crónica y Olé.

La categoría destacó a medios que durante el último año apostaron por desarrollos tecnológicos, nuevas experiencias de usuario, contenidos multimedia, inteligencia artificial, estrategias de distribución y formatos innovadores para potenciar el alcance de sus producciones periodísticas.

La premiación volvió a confirmar que la innovación se convirtió en uno de los factores clave para el desarrollo y crecimiento de los medios digitales argentinos.

“No lo esperaba en mi vida este premio. Gracias a APTRA por considerar el laburo que hacemos. Los periodistas no tenemos descanso, es un trabajo 24/7. A pesar de que intentamos dormir, para el 99% de los presentes aquí que viven de esta profesión, la realidad es que no descansamos, no tenemos feriado. Laburamos de forma incansable. NewsDigitales nos llena de orgullo y placer”, indicó Martín Musciatti, director general del medio.

Por su parte, la directora del área de Internacionales, Rosario Castagnet, sumó en el escenario: “Quiero agradecer a los que confiaron en nosotros, que pensaron en el mejor de cada área, a jóvenes con garra y empuje, que todos los días en cada una de sus áreas dejan todo. Es un premio para el equipo, para cada uno de nosotros, que somos amigos además”.