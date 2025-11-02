Milei confirmó a Diego Santilli como ministro del Interior

El presidente Javier Milei oficializó este domingo un nuevo cambio en su gabinete: Diego Santilli será el próximo ministro del Interior . La novedad surge tras la renuncia de Lisandro Catalán y se inscribe en una serie de movimientos internos que buscan fortalecer la gobernabilidad del oficialismo luego de las elecciones legislativas.

El anuncio fue realizado a través de la red social X, donde Milei publicó una foto con el diputado electo y escribió: “Tenemos ministro del Interior: bienvenido Colo Santilli”. El mandatario destacó además que el ex vicejefe de Gobierno porteño será el encargado de articular con los gobernadores y los diputados nacionales para avanzar en las reformas estructurales que el Ejecutivo proyecta.

TENEMOS MINISTRO DEL INTERIOR: Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro.… pic.twitter.com/8IHIUkVT5O

El movimiento se da en un contexto de reconfiguración política tras los comicios del domingo pasado, en los que Santilli resultó ganador en la provincia de Buenos Aires, venciendo al peronismo por un margen ajustado. Su victoria, además de aportar volumen político al oficialismo, consolidó su posición como un actor clave en la escena nacional.

Diego Santilli y su acercamiento a LLA

Horas atrás, y para afianzar el apoyo al presidente Milei, Santilli respaldó la decisión de no invitar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al encuentro con los mandatarios provinciales que se llevará a cabo en Casa Rosada.

El hasta ayer diputado electo acusó en un canal de televisión, al gobernador bonaerense de tener un “doble discurso”, porque si bien le escribió una carta abierta para “dialogar con aquellos que considera enemigos”, gestiona y manda a votar “todo en contra” de lo que hace LLA: “No votó Boleta Única, no fue al Pacto de Mayo, no adhirió a reincidencia y reiterancia, no adhirió a ley antimafia, ¿Dónde está, por qué tiene ese doble discurso?”, cuestionó.

Santilli es un dirigente con amplio recorrido en la política nacional y, principalmente, en el PRO que fundó a principios de este siglo el ex presidente Mauricio Macri.

Fue de los primeros cuadros del partido amarillo que se mostró dispuesto a converger con los libertarios, después de la victoria de Milei en las presidenciales del 2023.

Esta designación a un hombre del PRO como parte del Gabinete Nacional se anunció luego de que Macri confirmara que, después del encuentro con Milei en Olivos, “no lograron ponerse de acuerdo”, al mismo tiempo que criticó fuertemente la salida de Guillermo Francos y el reemplazo con el ex vocero presidencial Manuel Adorni, a quien señaló de “no tener experiencia”.

La salida de Catalán se produjo en simultáneo con la renuncia del exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, lo que dejó en evidencia una dinámica de tensión interna en el Ejecutivo. La llegada de Santilli, en ese marco, refuerza la idea de una mayor apertura hacia sectores del PRO para consolidar el rumbo político.

El flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró la incorporación de Santilli y confirmó una reunión de gabinete para este lunes por la mañana en la Casa Rosada. “Es una gran elección para esta etapa en la que priorizamos avanzar en las reformas que la Argentina necesita para la prosperidad”, afirmó.

Embed Bienvenido Diego Santilli como nuevo Ministro del Interior de la Nación.



Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad.



Mañana 9:30 horas tendremos reunión de Gabinete… — Manuel Adorni (@madorni) November 2, 2025

También agregó que mañana habrá una reunión de Gabinete que será la primera del exvocero en su nuevo rol y también el debut para Santilli.

El desembarco de Santilli abre un nuevo capítulo en la gestión de Milei, donde el diálogo con el Congreso y los gobiernos provinciales será clave para impulsar las transformaciones prometidas durante la campaña.

Quién reemplaza a Santilli en Diputados

El lugar de Santilli, quien tras la renuncia de José Luis Espert encabezó la lista de la Libertad como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, será ocupado por Rubén Torres. Se trata de un dirigente que responde al armador bonaerense Santiago Pareja que sigue robusteciendo su poder en la Cámara de Diputados y en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

Torres ingresará desde decimonoveno lugar, después de que la Cámara Nacional Electoral hiciera lugar al pedido de los libertarios para que Santilli encabece la lista en la PBA, tras el escándalo de Espert.

En su perfil de Instagram, Torres se describe como un “defensor de las ideas de la libertad”. “Trabajo para que Argentina sea un país de oportunidades, progreso y grandeza”, dice su breve biografía.