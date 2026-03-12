Argentina Week: el balance de una semana en la que el país se mostró al mundo

Fueron cuatro días -del lunes 9 al jueves 12 de marzo- en cuatro sedes -el Consulado Argentino, la JPMorgan Chase Tower, el Bank of America y el Microsoft Times Square- en los que Argentina Week fue un evento para mostrar el país al mundo.

El día más importante fue el martes 10, cuando el presidente Javier Milei abrió oficialmente la semana de negocios con un discurso en el que hizo un balance de dos años de gestión y la defensa del rumbo económico, además de mantener un encuentro privado con Jamie Dimon (CEO de JPMorgan).

El miércoles 11 fue el turno del ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili , quienes en el Bank of America expusieron sobre la salida del cepo y las nuevas regulaciones.

Finalmente el jueves, antes del cocktail de cierre, los gobernadores aliados (especialmente de provincias mineras y energéticas como Salta, Catamarca y Mendoza) exponen en el Consulado sobre el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ) ante CEOs de mineras como Rio Tinto y Glencore.

Las provincias, presentes en Nueva York

En total fueron once los gobernadores que formaron parte de la comitiva: Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Martín Llaryora (Córdoba), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Lo que dejó la ronda de negocios

“El balance es positivo. El país tuvo que invertir años de enorme tiempo y hoy es el momento para mostrar resultados”, sostuvo ante la agencia Noticias Argentinas un importante funcionario, satisfecho también por la presencia de los mandatarios provinciales.

En el oficialismo consideran que lo expuesto en Nueva York ante potenciales inversores internacionales permitió mostrar el rumbo de la administración libertaria, las reformas impulsadas y el gran futuro de sectores estratégicos como energía, minería, infraestructura y tecnología.

“Nos permitió hablar con acreedores y mercados, reunir en un mismo evento a fondos de deuda, bancos internacionales, calificadoras de riesgo”, continuó el funcionario ante NA. “Se vio mucho interés y que es combinación de dos años de equilibrio fiscal, libertad económica y validación en las urnas. Es un paso más en el largo proceso que necesita transitar el país para recuperar una credibilidad que el kirchnerismo dinamitó durante años”.

Logros en Argentina Week

El mayor anuncio de inversión es el de TGS (Transportadora de Gas del Sur), propiedad de Pampa Energía y la familia Sielecki: la Planta de Líquidos de TGS. Es la mayor inversión histórica en infraestructura para industrializar los líquidos derivados del gas natural de Vaca Muerta, con una inversión de 3 mil millones de dólares. Será la planta de procesamiento más grande del país para separar etano, propano, butano y gasolina natural. Esto permitirá exportaciones adicionales por más de u$s 2.000 millones anuales.

Megainversión Minera en Salta: La gigante canadiense First Quantum Minerals (junto a otras firmas como Rio Tinto) ratificó avances en proyectos de cobre y litio que, en conjunto, prevén desembolsos por más de u$s 10.000 millones en los próximos años. Específicamente, se destacó un proyecto de litio por u$s 5.250 millones en Salta.

La gigante canadiense First Quantum Minerals (junto a otras firmas como Rio Tinto) ratificó avances en proyectos de cobre y litio que, en conjunto, prevén desembolsos por más de u$s 10.000 millones en los próximos años. Específicamente, se destacó un proyecto de litio por u$s 5.250 millones en Salta. Se formalizó la eliminación de aranceles para 1.675 productos argentinos en los Estados Unidos y la ampliación de la cuota de exportación de carne vacuna, que saltó de 20.000 a 100.000 toneladas anuales.

para 1.675 productos argentinos en los Estados Unidos y la ampliación de la cuota de exportación de carne vacuna, que saltó de 20.000 a 100.000 toneladas anuales. Mercado Libre: Marcos Galperin confirmó un plan de inversión en logística y la expansión de Mercado Pago.

Marcos Galperin confirmó un plan de inversión en logística y la expansión de Mercado Pago. Se confirmó el mayor contrato de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) para abastecer a Alemania desde la planta que se construirá en Río Negro.

La polémica sobre viaje de la esposa de Manuel Adorni

Lo cierto es que el éxito del mega evento organizado por la Embajada en Estados Unidos, a cargo de Alejandro Oxenford, y del que participaron decenas de grandes inversores, fue atravesado por la polémica desatada por la presencia en la comitiva en Nueva York de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien viajó en el avión presidencial, un hecho que La Libertad Avanza criticó invariablemente cuando gestiones anteriores incurrieron en el mismo error.

Con el presidente Milei viajando el fin de semana a Madrid para un Foro Económico, seguramente se espera que la polémica “Adorni” amaine o crezca su tormenta.

