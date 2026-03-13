Milei viajó a España para participar del Foro Económico de Madrid

En la medianoche del jueves, Javier Milei inició su tercer viaje internacional en un puñado de días. De regreso de Nueva York -donde el martes habló ante una decena de empresarios en Argentina Week- y participar en la asunción presidencial de José Antonio Kast en Chile, el presidente Javier Milei expondrá en Madrid , durante el Foro Económico de esa ciudad el sábado 14.

Salvo en la tarde y la noche de este viernes, en que -según Noticias Argentinas- no tiene actividades previstas, a Milei lo espera un sábado de gran actividad.

A las 10 (hora argentina) se reunirá con el diputado en las Cortes Generales por Madrid y Presidente del partido VOX , Santiago Abascal , con quien Milei mantiene una relación personal. El líder de derecha se presenta como uno de los candidatos a suceder en el Gobierno al socialista Pedro Sánchez.

Luego, se encontrará con el economista Jesús Huerta de Soto , uno de los más admirados por el mandatario argentino y a quien el año pasado condecoró con la Orden de Mayo.

A las 16:15, disertará en el Madrid Economic Forum 2026, donde repasará sus dos años de gestión, los principales cambios que pudo en marcha y las reformas pendientes. Se estima que más allá de esta enumeración, la “batalla cultural” estará presente en su discurso ya que lo escuchará un público muy afín a las ideas libertarias.

Finalmente, más tarde recibirá un premio conmemorativo en honor a Ludwig von Mises, economista considerado el “padre” de la Escuela Austríaca, de parte de Philipp Bagus, profesor de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Horas después, Milei ya estará de regreso a Buenos Aires, donde aterrizará en la mañana del domingo.

Embed Javier Milei cerrará el Madrid Economic Forum otra vez pic.twitter.com/lRjFMaD5y3 — Madrid Economic Forum (@madridecoforum) March 11, 2026

Al igual que en sus visitas anteriores, la agenda presidencial no incluye reuniones con el presidente español Pedro Sánchez ni con miembros del Gobierno del PSOE.

Fuente Agencia DIB