Milei avanza con el sable de San Martín, en medio de renuncias y planteos judiciales

El presidente Javier Milei firmó hoy el decreto para trasladar el histórico sable que perteneció al libertador general Don José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional hasta la sede del Regimiento de Granaderos a Caballo, lo que generó u n encendido rechazo de historiadores, la renuncia de la presidenta de la institución que hasta ahora custodiaba la reliquia y hasta un planteo judicial de los herederos de otro prócer, Juan Manuel de Rosas.

Milei estableció la medida a través del decreto 81, publicado hoy en el Boletín Oficial, que dispone el traslado de Museo, hacia la sede del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín ubicado en la calle Luis María Campos 554, en el Barrio de Palermo, en CABA, donde quedará bajo custodia permanente de ese cuerpo militar-ceremonial, que el libertador había fundado a principios del siglo XIX para encarar la gesta emancipadora.

Pero el traslado efectivo del sable se hará efectivo recién el sábado, en una ceremonia que encabezará el propio Milei en San Lorenzo, provincia de Santa Fe , escenario de la histórica batalla del mismo nombre de la que hoy se cumple un aniversario. Allí, el presidente le entregará la reliquia, en manos, al teniente coronel Cristian Castellanos, el jefe del regimiento de Granaderos a Caballo.

La medida generó fuerte polémica: por un lado, provocó la renuncia de la directora de Museo, María Inés Rodríguez Aguilar, quien había asumido en agosto de 2025 cuando el gobierno desplazó, también con polémica, al reconocido historiador Gabriel Di Meglio del cargo , aunque en esa ocasión lo que estaba en juego era el financiamiento de la institución, que el entonces funcionario consideraba insuficiente y por el cual reclamó.

A eso se le suma una intervención de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia (AsAIH), que expresó un fuerte rechazo al traslado. La organización señaló en un comunicado que la decisión contradice el decreto presidencial de 1897 mediante el cual el Estado argentino aceptó la donación del sable realizada por Manuela Rosas en 1896 y fijó como destino definitivo al Museo Histórico Nacional, una institución pública, civil y abierta a la ciudadanía.

De hecho, herederos de Rosas, a quien San Martín le legó su sable en reconocimiento en la lucha contra el bloqueo anglo-francés, se presentaron en la justicia para reclamar que se frene la medida. El recurso judicial fue firmado por Mercedes Terrero, María Rosa Terrero, Sebastián Terrero, Candelaria Domínguez Cossio y Malena Terrero, descendientes de Juan Nepomuceno José Miguel Buenaventura Terrero y Villarino. A quien se la había dejado Rosas.

La hisoria del sable corvo

Originalmente, el sable, que es una pieza muy representativa el patrimonio histórico nacional debía tener como destino el Museo. Pero fue trasladado al regimiento durante la dictadura de Juan Carlos Onganía en 1967, luego de que, en 1963 y 1965, fuera robado por miembros de la juventud peronista, que intentaron entregárselo a Juan Perón, entonces proscripto en Argentina y exiliado en España tras el golpe de Estado de 1955.

Pero en 2015 se dispuso su regreso a Museo tras considerarse que el paso por el Regimiento se había producido por circunstancias históricas excepcionales. El Museo, se indicó en su momento, era, además del destino fijado a fines del siglo XIX por la familia Rosas cuando lo donó al Estado, el lugar más idóneo para su preservación.

Milei tiene una relación cercana con el Regimiento de Granaderos a Caballo y con la figura de San Martín, aunque, ahora famosamente, una vez equivocó el nombre del prócer, a quien llamó “Juan José” en una ceremonia en el Regimiento de Infantería 1 de Patricios. Después de eso, fue designado por el Regimiento como “Granadero Honorario”.

