Pergamino ya tiene a su "pantera": Bernardita Aguilar jugó sus primeros partidos en la Selección

La selección femenina de vóleibol jugó un par de amistosos ante Bulgaria, la semana pasada en Santa Fe y en Rosario, partidos que fueron seguidos con especial atención en la ciudad bonaerense de Pergamino . Es que esos encuentros marcaron el debut de Bernardita Aguilar en Las Panteras , primera jugadora de Pergamino en la selección mayor del vóleibol femenino.

A días de cumplir 20 años (este viernes es su cumpleaños), Aguilar se calzó la casaca número 8 albiceleste. Fue en el marco de su primera convocatoria para Las Panteras, con entrenamientos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo junto a jugadoras que conoce, admira, y ahora además son sus compañeras.

“Lo estoy disfrutando un montón”, le contaba Aguilar a la Agencia DIB , días atrás. “Disfruto cada día de entrenamiento con ellas, son unas genias. Las conozco desde que soy chica, entrenar con ellas es reloco para mí, muy lindo”. Jugadora de Mississippi State University (Estados Unidos) desde el año pasado, Aguilar ahora se quedará unos meses en Argentina, entrenándose con la Selección, “un orgullo enorme”.

Ser parte de Las Panteras es fuerte. “Obviamente conocía a todas, pero nunca había hablado, nada. Las tenía como lejanas, las veía en la tele, o las iba a ver en los partidos, pero con la mayoría nunca había hablado, o entrenado. Por eso, ahora ser parte es un orgullo enorme, lo disfruto todo el tiempo”.

Aguilar Bernardita 02.jpg Bernardita Aguilar, la número 8 de Las Panteras Guillermo Buelga / FEVA

En 2025, Aguilar jugó la Copa del Mundo U21, en la que Las Panteritas fueron séptimas y Argentina volvió a estar en cuartos de final de un Mundial U21 después de 24 años. “El año pasado estaba muy enfocada en la U21, pero obviamente me preguntaba si algún día iba a poder llegar a jugar con la Mayor, o a entrenar, lo que sea”.

Y semanas atrás, se dio la convocatoria como una de las puntas de la Selección. “Estaba en la universidad, en Mississippi, me llamó Facundo (Morando, el DT) y me dijo que quería que sea parte de los entrenamientos y, quizá también, de alguna competencia. Eso me motivó un montón para seguir entrenando allá y para venirme más fuerte que nunca”.

Aguilar Bernardita 03.jpg Bernardita Aguilar, presente en los partidos de Las Panteras ante Búlgaria, en Santa Fe y Rosario. Guillermo Buelga / FEVA

Recibido ese llamado, sin embargo, mantuvo bastante guardada la buena nueva. “No soy de contar mucho, prefiero que antes esté confirmado. Era solo una llamada, no estaba tan segura, no sabía cómo iba a ser. Así que esperé, hasta a mi familia tardé unos cinco días en contarles, no soy impulsiva”. Y en Pergamino, “se enteraron todos cuando salió la convocatoria, un par de semanas después”.

Con la llegada a la Selección, inevitable un repaso de su carrera, una mirada hacia atrás. “Quizá esté todo muy presente ahora y uno se olvida de todo lo que vivió antes. Pero sí, pienso bastante, de dónde salí, el club, los torneos a los que fui, y cada decisión que tomé que me trajo hasta acá. Me encanta pensar en todo el proceso que tuve”.

Aguilar Bernardita 04 Bernardita Aguilar, en sus primeros años de voley, en Comunicaciones de Pergamino.

En ese recorrido, en Pergamino, Aguilar siempre jugó en el Club Comunicaciones, desde los 10 años. No había una relación familiar con el voley. “Mi familia no es tan tan ‘deportista’. Siempre me bancaron en todas, me llevaron a todos lados, me iban a ver a los partidos, pero el deporte no es algo que se destaque en mi familia. Siempre me gustó a mí, pero…”. Y fue voley, pero pudo haber sido básquet. “Me encantan todos los deportes y en un momento jugaba al básquet y al voley al mismo tiempo. Hasta que decidí que tenía que elegir uno y fue voley. Obviamente empecé por diversión, porque estaba con mis amigas, iba a divertirme con ellas, hasta que de ser un hobby pasó a ser algo más”.

En 2024, jugó la Liga Argentina para Gimnasia y Esgrima La Plata y recaló en el voley metropolitano con Club Social y Deportivo Glorias Argentinas, ya en Buenos Aires, en el barrio de Mataderos. También vistió la casaca de Club Náutico Sportivo Avellaneda, de Rosario, nuevamente en Liga Argentina, y ese año además llegó la primera convocatoria al seleccionado juvenil. En 2025 siguió en Glorias, hasta que recibió una beca para jugar, después del Mundial U21, en Mississippi State University, en el máximo nivel universitario.

Aguilar Bernardita 05 Bernardita Aguilar, la actual número 1 de Mississippi State University. Instagram

¿En qué momento empezó a soñar con llegar a la Selección? “Se fue dando de a poco. Y en 2024, la primera vez que me convocaron para juveniles, ahí sí, se me metió en la cabeza que quería entrenar mucho para estar en la Selección. Fue ahí”.

Y de nuevo, un repaso al recorrido. “Al principio, no sabía mucho de la Selección, no sabía nada. Para mí el voley era un hobby, jugar en mi club, en Comu, y listo. Pero en la medida en que fui creciendo, me fui interesando más por los partidos, empecé a ver más a las chicas. Creo que el primer partido que fui a ver a Las Panteras fue en 2022, a esa altura ya las miraba por tele, me empezó a gustar mucho más”.

Aguilar Bernardita 06 Bernardita Aguilar, el año pasado, séptimo puesto en el Mundial U21.

Y ahora, ya pasaron sus primeros partidos con la Mayor, en esta convocatoria estreno para ella. “Lo estoy disfrutando. No me siento presionada ni mucho menos, obviamente estoy para seguir creciendo, y para aprender de las más grandes, que me explican un montón y me enseñan. Es así, estoy aprendiendo todo el tiempo”.

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Fuente: Agencia DIB