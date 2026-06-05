De Skay a la UNLP: las despedidas al Indio Solari en las redes

Desde su compañero de banda Skay Beilinson hasta la Universidad Nacional de La Plata y la Asociación Argnetina de Actores y Actrices, muchos artistas, políticos, famosos e instituciones despidieron en las redes a Carlos Alberto “el Indio” Solari , fallecido este viernes a los 77 años .

La última entrevista del Indio: "A la muerte no le tengo ningún miedo"

Beilinson, guitarrista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota , escribió en su cuenta de Instagram: “Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste. PR”.

Por su parte, el conductor Mario Pergolini estaba al aire de Vorterix cuando empezó a replicarse la noticia de la muerte del Indio Solari. El conductor dijo que estaba impactado y decidió dar por terminado el programa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Vorterix/status/2062874268858204628?s=20&partner=&hide_thread=false Falleció el Indio Solari pic.twitter.com/4fAwpTNf6u — Vorterix (@Vorterix) June 5, 2026

Antes de despedirse, Pergolini anunció que la transmisión seguiría con música de Los Redondos y del Indio. Minutos después, Vorterix puso al aire el documental “Tsunami, un océano de gente”, donde el músico habló por primera vez de su Parkinson.

"No hay palabras. Estamos confirmando que falleció el Indio Solari. Estoy impactado con la noticia y va más allá de que yo lo conozca. Estoy impactado porque hoy dije que iba a abrir con Los Redondos", dijo Pergolini.

Y cerró: "Vamos a despedirnos por hoy, vamos a dejar el programa, es demasiado importante para mí y para Vorterix, para todos, como para no replantear el día de hoy en general. Nos despedimos y todo lo que va a sonar en este momento es Redondos y música del Indio. No tenemos palabras, sabemos que habrá un montón de gente muy dolida".

“Un artista coherente”

En tanto, el expresidente Alberto Fernández posteó: “Hoy nos dejó el Indio Solari. Su compromiso humano, su dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron merecen ser recordados”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alferdez/status/2062879294255210751?s=20&partner=&hide_thread=false Hoy nos dejó el Indio Solari. Su compromiso humano, su dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron merecen ser recordados.



Un artista coherente que se mantuvo fiel a sus principios y conectó como pocos con… pic.twitter.com/RjW34bmCLc — Alberto Fernández (@alferdez) June 5, 2026

“Un artista coherente que se mantuvo fiel a sus principios y conectó como pocos con distintas generaciones de argentinos. Mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos”, cerró Fernández.

Mientras tanto, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, lo despidió con una publicación en Instagram: “Un profundo dolor por tu fallecimiento, Indio querido. Gracias por tu arte, por representar al Pueblo y por transmitir tanto a través de tu música. Se nos fue un ídolo, historia del rock nacional. En este día y cada día, leyenda absoluta. Que en paz descanses ”.

La presidenta del Instituto Cultural bonaerense Florencia Saintout escribió: "El paso del Indio por este mundo fue mágico. Millones de argentinos y argentinas llorarán hoy una pérdida irreparable. Se va un ídolo popular, símbolo de independencia y rebeldía generación tras generación. Una bandera de lucha y resistencia. Sus canciones siempre fueron más allá: una forma de vivir y de sentir, de pararse frente a las injusticias, de tomar partido por las grandes mayorías marginadas. Queda para siempre la poesía".

Instituciones

Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices señalaron: “Acompañamos con dolor la partida del ‘Indio’ Solari, una de las figuras más influyentes e icónicas de la música argentina. Referente cultural de varias generaciones, su obra trascendió las fronteras del rock para proyectarse sobre la literatura, el arte y la identidad de millones de personas. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos”.

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“Fundador y voz emblemática de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, desarrolló posteriormente una destacada carrera solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, consolidándose como uno de los artistas más convocantes de la historia de la música popular argentina. Su legado continuará inspirando a nuevas generaciones de músicos y creadores”, cerraron.

La Universidad Nacional de La Plata, la ciudad de origen de Los Redonditos, publicó un extenso texto con un “Hasta siempre, Indio”.

Allí, escribieron: “Nos toca despedir a Carlos ‘Indio’ Solari, una de las figuras más emblemáticas del rock nacional, cuya vida y obra dejaron una huella profunda en nuestra universidad, en nuestra ciudad y en la cultura popular argentina”.

Continuaron: “Estudiante de Artes en la UNLP, distinguido con el Premio Rodolfo Walsh a la Comunicación Popular, fue una referencia ineludible de nuestra identidad cultural, de la vanguardia estética y del compromiso político que atravesó a generaciones enteras”.

“Con su música y su palabra siempre comprometida, acompañó las luchas de estudiantes, docentes, trabajadores. Su voz estuvo presente en los momentos más difíciles de la historia reciente, interpretando como pocos las resistencias y las esperanzas colectivas”, destacaron desde la UNLP.

“Su sensibilidad artística, su mirada crítica y su enorme capacidad para expresar emociones compartidas constituyen un patrimonio cultural y social invaluable. En nuestra memoria, en nuestros corazones, en nuestras paredes y en las banderas que siguen levantando causas justas, el Indio Solari estará siempre presente, acompañando el sentir de todo un pueblo”, cerró el texto de la Universidad de La Plata.

Fuente: Agencia DIB