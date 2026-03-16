Milei en Córdoba: "Nadie logró lo que nosotros logramos en tan poco tiempo"

El presidente Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba. NA

En un acto en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el presidente Javier Milei afirmó este lunes que Argentina atraviesa “una gran oportunidad de volver a ser grande” y que su administración va a convertir al país en “el más libre del mundo”.

“Salvo algunos casos de países que estaban destruidos y fueron reconstruidos, nadie logró lo que nosotros logramos en tan poco tiempo”, agregó el mandatario, y en cuanto a la economía, reafirmó que "seguimos convencidos que para el mes de agosto la inflación podría empezar con cero”.

Milei: "Vamos a seguir sacando argentinos de la pobreza" Por otra parte, aseguró que “tarde o temprano se va a acelerar el crecimiento, va a caer la inflación y vamos a seguir sacando argentinos de la pobreza. Por lo tanto, vamos a seguir en este sendero que va a hacer que la Argentina sea grande nuevamente”.

En cuanto al cepo cambiario, reconoció que “me hubiera resultado mucho más fácil mantenerlo, me hubiera sido mucho más fácil el tránsito del 2025 si me cagaba literalmente en la libertad de ustedes. Pero dijimos que era injusto e inmoral, y abrimos el cepo”.

En un explícito apoyo al Jefe de Gabinete, Milei viajó a Córdoba acompañado por su hermana Karina (secretaria general de la Presidencia) y el propio Manuel Adorni. Fuente Agencia DIB

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