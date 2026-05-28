jueves 28 de mayo de 2026
28 de mayo de 2026 - 16:15

María Becerra y Trueno revolucionaron la Universidad Nacional de La Matanza

Los artistas grabaron parte de un video clip en el campus de la casa de estudios y explotaron las redes sociales.

Por Agencia DIB
M y T

Los convocantes artistas de la escena urbana María Becerra y Trueno revolucionaron la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), al elegir su sede como escenario de un video clip para un tema que grabaron juntos.

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Los jóvenes llegaron al campus y cuando se corrió la noticia de que estaban allí, estudiantes y seguidores hicieron se acercaron y grabaron sus propios videos del rodaje, e hicieron explotar las redes sociales.

El clip fue compartido por los propios sitios de la UNLaM con la frase "Una noche cualquiera en la UNLaM", y en pocas horas el posteo se llenó de likes, comentarios y miles de reproducciones.

En el breve video que los artistas también compartieron en redes se escucha el beat de Turrazo, de Trueno. Ahora dejaron encendida la incógnita sobre qué trabajo hicieron en colaboración.

Desde la UNLaM también aprovecharon el momento para destacar el orgullo por la educación pública, en una publicación que mezcló música, juventud y sentido de pertenencia.

Fuente: Agencia DIB

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