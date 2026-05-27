Brote de ébola: la SIDE detectó barcos que venían de África y activó un protocolo de prevención

En medio del brote de ébola que azota a varios países africanos , la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE ) anunció este miércoles que detectó una serie de embarcaciones provenientes de zonas de riesgo que tenían como destino puertos de Argentina, por lo que se puso en marcha un protocolo preventivo.

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“La identificación de estos movimientos, a partir de información recabada por la SIDE, permitió adoptar de manera oportuna las medidas preventivas necesarias para resguardar la salud de la población”, informó el organismo a través de un comunicado difundido en redes.

La detección de los barcos se pudo realizar a partir de un trabajo coordinado con organismos que integran la Comunidad de Inteligencia Nacional y el Ministerio de Salud. Esto permitió activar tempranamente las alertas y protocolos correspondientes para anticipar y evitar potenciales riesgos para la salud pública, enfatizó la SIDE.

Por su parte, el subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, apuntó que este caso da cuenta de cómo la inteligencia nacional comprende el análisis de todos los riesgos y amenazas para el país, y no solo los provenientes del crimen organizado, el terrorismo o la inteligencia de otros países.

Embed Esto es un claro ejemplo de cómo la inteligencia nacional analiza todos los riesgos y amenazas que pueden afectar a nuestro país, no solo los provenientes de la criminalidad organizada, el terrorismo o las actividades de inteligencia de terceros países.



Gracias a las reformas… https://t.co/G94qydjoHQ — José Lago Rodríguez (@JLagoRodriguez) May 27, 2026

“Gracias a las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei, el sistema de inteligencia está recuperando una visión integral que también se ocupa de detectar oportunidades para el desarrollo de la Argentina”, aseveró el funcionario.

La epidemia que sacude a países africanos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó esta semana que la República Democrática del Congo se enfrenta a una epidemia de ébola “extremadamente grave y difícil”, y solicitó a los países vecinos actuar “de inmediato”.

En ese sentido, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que los países que limitan con la República Democrática del Congo están en riesgo especialmente alto. Además de la Reública Democrática del Congo y Uganda, la agencia sanitaria de la Unión Africana señaló el peligro para otras 10 naciones.

La enfermedad causada por el virus del ébola es una patología infecciosa grave que se propaga entre humanos por transmisión de persona a persona. La infección se produce por contacto directo o indirecto con la sangre u otros líquidos o secreciones corporales (heces, orina, saliva, semen) de personas infectadas, solo cuando éstas presentan síntomas.

El virus del ébola no se transmite a través del aire. Aunque la enfermedad suele tener una letalidad alta, en el actual brote de Ébola la tasa se ubica entre el 55% y 60%.

Desde que se detectó por primera vez en 1976 en una aldea cercana al río Ébola, en la República Democrática del Congo (antigua Zaire), los brotes de ébola se han registrado en distintas zonas de África.

Fuente: Agencia DIB