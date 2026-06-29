lunes 29 de junio de 2026
29 de junio de 2026 - 08:49

Mercosur: Milei viaja a la Cumbre de Presidentes en medio de fricciones con Lula

Durante dos días, en la capital paraguaya, el presidente Javier Milei se reúne con sus colegas de Mercosur, en una cumbre que se prevé marcada por la tensión.

Por Agencia DIB
Milei y Lula da Silva nunca disimularon sus diferencias.

Milei y Lula da Silva nunca disimularon sus diferencias.

Milei y Lula da Silva nunca disimularon sus diferencias.

Milei y Lula da Silva nunca disimularon sus diferencias.

Folha de Sao Paulo

En Asunción, capital de Paraguay, el presidente Javier Milei participa desde este lunes de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur en medio de más discrepancias políticas con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, el mandatario de Brasil.

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El encuentro que reúne a siete presidentes y delegaciones internacionales hasta el martes tiene como ejes oficiales el seguimiento del pacto comercial con la Unión Europea y el inicio de negociaciones formales con Japón.

Una Cumbre con tono político y económico

El debate de fondo -señala Noticias Argentinas- estará marcado por la inquietud de la diplomacia brasileña respecto a las distorsiones comerciales que podría generar la eliminación de aranceles para más de 1.600 productos estadounidenses dispuesta por el Gobierno argentino en febrero. Brasil sostiene que cualquier alianza estratégica con Estados Unidos debe compatibilizarse estrictamente con la política arancelaria común del Mercosur.

También se suma el pedido formal de adhesión argentina al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, una gestión impulsada por la Cancillería que abre un interrogante geopolítico inédito al situar al país en un mismo espacio comercial con el Reino Unido. Especialistas en comercio internacional interpretan el sorpresivo anuncio brasileño de negociar un acuerdo entre el Mercosur y Japón como una maniobra táctica para quitarle interés al ingreso individual argentino y uruguayo en el pacto transpacífico.

Otro gesto para tensar la relación con Lula

Este lunes, antes de viajar a Paraguay, Milei recibe en Buenos Aires al senador brasileño Flavio Bolsonaro, principal figura de la oposición a Lula da Silva de cara a las elecciones presidenciales de octubre, e hijo del expresidente.

Fuente: Agencia DIB

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