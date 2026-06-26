En medio de la pelea con el camporismo, Kicillof juntó a su tropa y pidió no responder ataques

Kicillof, junto a Álavarez Rodríguez, Larroque y Bianco, en La Plata. MDF

En medio del renovado pico de tensión con el cristinismo, que registró varios episodios en las últimas dos semanas, Axel Kicillof reunió a parte de la dirigencia del Movimiento Derecho al Futuro en La Plata, ante quienes ordenó la línea política para manejarse en el conflicto: bajar el tono, centrar las críticas en el gobierno de Javier Milei y evitar los cruces internos.

La reunión del MDF se realizó en un local de La Patria es el Otro -la organización del Cuervo Larroque- en La Plata y estuvo presente parte de la comandancia el especio: Gabriel Katopodis, Carlos Bianco, Walter Correa, Julio Alak, Mariano Cascallares, Estela Días, Daniel Gollán, Alberto Sileoi.

Fue un encuentro de los diversos frentes en los que se organiza el espacio -mujeres, salud, juventud, educación- pero que por el contexto le sirvió al gobernador para ordenar la respuesta política al camporismo, con el que hubo hace unas horas un cruce muy duro que el senado, protagonizado por la vice Verónica Magario y los senadores Sergio Berni y Mario Ishii.

Kicillof profundizó la línea de acción que viene desarrollando puertas adentro: el adversario es Milei y a él y su programa de gobierno deben ir dirigidas las críticas. Repitió que este es un año de construcción política y que no hay que adelantar la discusión electoral para 2027. En ese marco, pidió no responder las críticas del cristinismo.

En esa línea, Bianco, su principal espada política, dijo en varias entrevistas esta semana que él no quiere pelear con ningún kirchnerista y que se levanta todas las mañanas para confrontar con Milei. De todos modos, Kicillof dejó claro que espera propfundizar la construcción política de cara a la candidatura. Nuestras tareas principales son muy claras: tenemos la obligación de gobernar, cuidar a nuestro pueblo y darle cuerpo a la construcción de una alternativa política que esté en condiciones de recuperar la Nación”, afirmó el gobernador.

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