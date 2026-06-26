Macri en Mar del Plata: respaldo a las reformas de Milei, otro empujón a Adorni y la atención puesta en Santilli

Mauricio Macri llevó hoy su propuesta “El Próximo Paso” a Mar del Plata, donde combinó el respaldo a figuras bonaerenses de PRO con un respaldo con límites al gobierno de Javier Milei: sintonía para acompañar la agenda de reformas económicas que impulsa el Presidente con una clara advertencia de que no colaborará para sostener al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su puesto.

Laura Alonso aseguró antes del acto en Mar del Plata que Macri encabezará una nueva etapa del PRO

“ El PRO cree que mantener a Adorni destruye el cambio ”, afirmó Macri ante dirigentes, legisladores, intendentes y militantes que participaron de una nueva edición de “El Próximo Paso”, la gira con la que el partido busca reorganizar su estructura y recuperar protagonismo de cara a los próximos desafíos electorales.

Macri viene dando gestos de distancia crítica de LLA y reactivación de un perfil más autónomo de PRO desde hace algunos meses, y ahora lo plasmó en el nombre de su iniciativa, “El Próximo Paso”, que expresa la posibilidad de superar la mirada libertaria. Pero a la vez no rompe abiertamente: se trata de una tensión con distancia relativa controlada, aunque últimamente predominó la crítica.

En Mar del Plata, Macri se mostró con el jefe político local, el intendente -en uso de licencia- Guillermo Montenegro, que actualmente ejerce como senador provincial, pero también con el Diputado Cristian Ritondo, que trabaja para cerrar un acuerdo político electoral con LLA para competir en 2027 por la gobernación bonaerense y, en pos de ese objetivo, es menos crítico de Milei que el expresidente.

“El cambio no está garantizado: el populismo vuelve, te destruye y te lleva diez pasos para atrás”, dijo Macri ante unas 500 personas que asistieron a un acto en Playa Grande. Antes, en una reunión en Costa Galana con diputados y senadores provinciales y nacional al que también asistieron intendentes, explicó que él le había explicado a Milei, en persona, que Adorni no estaba para el cargo.

Varios de los asistentes a la reunión siguieron todo con un ojo puesto en lo que ocurría en la Casa Rosada, donde se definía la suerte de Manuel Adorni, que podría ser reemplazado como jefe de Gabinete por Diego Santilli, el dirigente de PRO que figura además como posible candidato a gobernador en un acuerdo entre violetas y amarillos.

MACRI MAREL Macri en el acto en Mar del Plata. PRO.

Interpelación en las dos cámaras

El líder del PRO además anunció que sus bloques en el Congreso acompañarán el pedido de interpelación al jefe de Gabinete tanto en Diputados como en el Senado. “El PRO va a votar la interpelación de Adorni en ambas cámaras”, aseguró, aunque dejó abierta la posibilidad de que la situación se resuelva antes de llegar a esa instancia. “Ojalá que no haga falta y no perdamos más tiempo ni energía en esto”, expresó.

La postura de Macri profundizó la tensión en torno al funcionario, cuya continuidad quedó bajo cuestionamientos en medio de versiones sobre una posible salida del cargo y luego de la polémica generada por la rectificación de declaraciones juradas que derivó en pedidos de explicaciones.

El expresidente recordó que su posición crítica sobre Adorni no comenzó ahora. “Yo dije que no estaba de acuerdo con el nombramiento de Adorni”, señaló, y planteó una diferencia de criterio sobre la conformación del Gobierno: “Hay que llegar a los cargos por antecedentes, no por lealtad ciega”.

Para Macri, la discusión alrededor del jefe de Gabinete terminó afectando la comunicación de los avances que el oficialismo busca instalar. “Esto no permite que valoremos los avances económicos que han habido. Perdemos el rumbo, ese ruido hace mucho daño”, sostuvo.

Fortalecer el cambio

De todos modos, el titular del PRO buscó marcar una diferencia entre su rechazo a un funcionario puntual y su respaldo general al proyecto libertario. “Desde el PRO vamos a seguir haciendo algo que es inédito en la historia argentina, apoyar para fortalecer el cambio para que la Argentina siga saliendo adelante”, afirmó.

Durante su discurso, Macri también apuntó contra el kirchnerismo y cuestionó las críticas de la oposición al Gobierno. “El kirchnerismo no tiene autoridad moral para hablar de estas cosas”, manifestó, al considerar que el espacio opositor intenta instalar cuestionamientos que no se condicen con su propia gestión.

El encuentro en Mar del Plata formó parte de la estrategia del PRO para fortalecer su identidad política luego del acercamiento electoral con La Libertad Avanza y comenzar a delinear una propuesta propia hacia 2027.

Ante la militancia, Macri destacó la importancia de recuperar el contacto territorial y escuchar las demandas sociales. “Hay que estar ahí donde la gente necesita y es ahí donde el gobierno gobierna”, expresó.

Sobre el final de su discurso, dejó un mensaje destinado a su espacio político: “Nadie es más importante que el cambio ni que nuestro futuro”. En esa línea, recordó los límites de su propia gestión entre 2015 y 2019 y remarcó que los procesos de transformación requieren continuidad.

“El cambio no está garantizado. Hemos visto la cantidad de cambios que hicimos entre 2015 y 2019 y que no se han logrado en estos dos años, pese al esfuerzo del Gobierno, porque el populismo destruye y hace retroceder”, afirmó.

Fuente: Agencia DIB