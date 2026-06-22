lunes 22 de junio de 2026
22 de junio de 2026 - 10:21

Milei viaja a España para reunirse con inversores y exponer en una universidad

El presidente Javier Milei estará en Madrid del 24 al 27 de junio en lo que será su sexta visita a España como mandatario.

Por Agencia DIB
El presidente Javier Milei vuelve a Madrid para captar inversiones.

El presidente Javier Milei vuelve a Madrid para captar inversiones.

En una nueva gira con el objetivo principal de atraer inversiones para Argentina, el presidente Javier Milei permanecerá en Madrid del miércoles 24 al sábado 27, en su sexto viaje a España, el país que más ha visitado como mandatario, después de Estados Unidos.

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El encuentro con los financistas fue organizado por el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge, para afianzar los lazos comerciales y captar capitales europeos, informó NA.

A España en busca de inversiones

Entre los grupos de inversión con quienes se reunirá Milei se encuentran los directivos del Banco Santander y del BBVA; representantes de Telefónica; ejecutivos de Mapfre; y otros actores de firmas españolas con intereses en el Argentina, como Iberia, Indra y Dia.

Además, el viernes 26 dará una clase de economía en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, una institución privada y católica. Milei recibirá una medalla y una distinción honorífica impulsada por el catedrático de Economía Aplicada, Javier Morillas.

Como ocurrió en sus cinco giras anteriores, no se contemplan reuniones de agenda con su par español, Pedro Sánchez, ni con el rey Felipe VI, debido a las públicas tensiones diplomáticas bilaterales.

Los próximos viajes

La próxima semana, Milei asistirá a la Cumbre de Presidentes del Mercosur en Asunción, Paraguay, el 30 de junio, y luego emprenderá una nueva gira a Estados Unidos donde participará en el acto del 4 de julio, Día de la Independencia de ese país.

Fuente: Agencia DIB

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