Jaqueado por las revelaciones sobre su patrimonio, Adorni finalmente presentó su renuncia

Manuel Adorni renunció finalmente como jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, al cabo de tres meses y medio de que se desatara un escándalo por su crecimiento patrimonial. El desenlace llegó a través de una carta pública en la que asegura que tomó la decisión contra el deseo del Presidente, a quien de todos modos le agradece la confianza depositada en él.

La salida de Adorni se terminó de definir tras el arribo al país de Milei , quien regreso de una visita a España , donde había dicho que iba a echar al funcionario si la justicia lo encontraba culpable. El ahora exjefe de Gabinete, está investigado por enriquecimiento ilícito y enfrentar la posibilidad concreta de ser expulsado por el Congreso, a través de una moción de censura.

La primera en reaccionar en público a la renuncia de Adorni fue la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, una de sus principales sostener en el gobierno, quien en un posteo en K lo calificó de “ persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros ”, además de considerar “inmerecido el momento que estás atravesando”.

En la carta en la que anunció su salida, dirigida a Milei, Adorni defendió su gestión, negó haber incurrido en cualquier tipo de corrupción y apuntó “interminables ataques” como la causa de su salida. “ Las operaciones mediáticas han ido al extremo , no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados”, escribió.

En un pasaje particularmente llamativo de su carta, el exfuncionario hace mención a que esas supuestas operaciones “llegaron a decir que mi permanencia en el cargo respondía a que los teía extorsionado a usted y a la secretaria general de la Presidencia”. En otro, dice que “el ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío”. Añade que “lo hemos dado todo en lo estrictamente laboral”.

En su carta insistió con los argumentos de que todas las acusaciones son "mentiras". "Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas", añadió Adorni. En eso, Adorni se quejó de que se plantearan “mentiras de lo más variadas” en su contra.

“Viajes que nunca existieron, gastos astronómicos y suntuosos, contratos inexistentes y falsos de mi mujer con el Estado o con empresas públicas, mansiones y autos lujosos, ‘granjas cripto’ operadas en complicidad con la custodia presidencial, nepotismo, gastos personales pagados con fondos públicos, la existencia de un supuesto pendrive ‘lleno de dólares’ (sí, presidente, un pendrive ‘lleno de dólares’), sociedades en Uruguay, cirugías estéticas de miles de dólares y decenas de falsedades más. Incluso han sugerido que he pagado millones para que no hablen de mí”, enumeró Adorni en su carta.

Y concluyó: "Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la consciencia tranquila y firme en mis convicciones".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2070985094299545770?s=48&partner=&hide_thread=false Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor.



Fin. pic.twitter.com/AJyuy6nDOY — Manuel Adorni (@madorni) June 27, 2026

La entrevista fatal

La crisis por las revelaciones sobre el patrimonio y los gastos de Adorni lleva 112 días y se abrió con la revelación de un viaje con su familia a Punta del Este en avión privado, e incluyó revelaciones sobre la compra de propiedades y vehículos, la realización de otros viajes y un nivel de gastos con sus tarjetas de crédito llamativo si se lo compara con su patrimonio.

Pero el momento clave se dio cuando presentó su última declaración jurada, un movimiento administrativo-judicial que acompañó con una entrevista con el periodista José Del Rio en la que habló intentó justificar sus ingresos con la supuesta inversión en cripto monedas y en la aparición de dinero en el departamento de su padre, tras su fallecimiento. Fue la nota en la que hizo mención al "pen drive" supuestamente perdido, con las claves para acceder a sus activos.

Esas explicaciones resultaron inverosímiles y generaron incluso críticas al interior de La Libertad Avanza y por parte de aliados: Patricia Bullrich, que lo había conminado a acelerar ese paso, lo fustigó cuando lo dio, y Mauricio Macri encabezó una dura posición de PRO, que pidió la salida de Adorni en varias oportunidades.

Este sábado, apenas conocida la renuncia, Bullrich posteó: “La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo”. Un mensaje elíptico pero que deja entrever que, aun renunciado Adorni, el enojo persiste.

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Jaque mate

En el Congreso, Adorni enfrentaba una remoción más que probable: esta semana había conseguido zafar en Diputados y Senadores pero era muy poco probable que lo con siguiera una vez más a partir de la que viene, cuando opositores y aliados críticos como la UCR; el PRO y gobernadores del peronismo no kirchnerista reactivaran la posibilidad de aplicarle la moción de censura para echarlo.

Adorni, acorralado , terminó por renunciar. En el contexto de esa decisión hay que anotar también el impacto que estaba teniendo su permanencia en el cargo en la figura presencial. Una encuenta le daba a Milei una imagen positiva de solo el 33%, la más baja desde que asumió, llego a las manos del presidente según una filtración que se conoció en las últimas horas. Sería uno de los detonantes finales de la decisión.

Antes de la salida defintiva de Adorni, una decisión había anticipado la declinación: fue la renuncia a su cargo de vocero, en el que fue reemplazado por el diputado pampeaño de LLA Adrian Ravier, un economista seguidor de la Escuela Austríaca, como el presidente, con quien había tenido algunos cruces preciuo. En la secretaría de Comunicación y Prensa, en tanto, fue designado Fabián Fernández en reemplazo de

Santilli, el reemplazante

En ese marco, el actual ministro del Interior, Diego Santilli, es al momento el elegido como reemplaznate, según conformaron a DIB varias fuenes de la Casa Rosada, aunque la posibilidad no fue aún oficialmente confirmada, por lo que siempre puede ocurrir un cambio de criterio a última hora. El anuncio con la oficialización del elegido llegaría finalmente este domingio antes del mediodía.

La predilección por Santilli está relacionada con la buena relación que construyó con Karina, a pesar de no ser un libertario “puro”, ya que proviene de PRO, partido al que todavía pertenece formalmente.

Si finalmente se confirma, no sería la primera vez que Santilli asume un reemplazo importante para los hermanos Milei: el año pasado, ocupó la cabeza de la lista de diputados nacionales de LLA cuando José Luis Espert se vio obligado a dejar ese lugar a raíz del escándalo de su vínculo con José Luis Espert. Durante esa corta campaña, que terminó con un sonoro triunfo de LLA, se terminó de cimentar la relación de Santilli con Karina.

Despupes, desde el Ministerio del Interior amplió progresivamente sus funciones mucho más allá del vínculo con los gobernadores y terminó consolidándose como una pieza clave de la estrategia parlamentaria y del armado político que conduce la secretaria general de la Presidencia.

Esa centralidad volvió a quedar en evidencia durante la crisis. Mientras el oficialismo negociaba en Diputados y en el Senado para impedir que prosperaran los pedidos de interpelación y moción de censura, Santilli fue uno de los funcionarios encargados de mantener abiertos los canales con gobernadores y legisladores aliados. Desde el Ministerio del Interior pasaron buena parte de las conversaciones que permitieron reconstruir las mayorías parlamentarias necesarias para sostener a Adorni cuando su continuidad ya comenzaba a ser discutida incluso dentro del oficialismo.

Un activo de Santilli es que logró sortear la interna en el gabierno que enfrenta a karinistas con el sector que responde al asesor Santiago Caputo. La Fuerzas del Cielo no objetan al "colorado", que tiene también el OK de "Lule" Menem.

Una de las posibilidades que se barajan es que Santilli conserve a Interior como una estructura dentro de Jefatura, aunque no hay precisiones al respecto. Otra, que su reemplazante en ese cargo sea el Secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Si por algún motivo Santilli no llegara a asumir, otro funcionario de alto nivel que aparece como posible jefe de Gabinete es el actual Canciller, Pablo Quirno, que viene de acompañar a Milei en España. También hay quien había mencionado al CEO de YPF, Horacio Marín, aunque Milei está mjuy satisfecho con su gestión en la petrolera y preferiría no moverlo. Marín, además, había sido iopción para la Jefatura cuando el Presidente echó a Guillermo Francos, lo que también le juega en contra al Ejecutivio. En el viaje a Espala En ese viaje estuvo además la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien también formó parte de la “danza de nombre” para el reemplazo, aunque ella siempre hizo saber que no quiere abandonar el ministerio.

Fuente: Agencia DIB.