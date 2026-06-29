lunes 29 de junio de 2026
29 de junio de 2026 - 09:54

Quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta, los argentinos detenidos por querer colarse en un partido

Mármol y Perrotta fueron interceptados por personal de seguridad del Hard Rock Stadium de Miami cuando intentaban atravesar controles de seguridad con acreditaciones de un partido previo.

Por Agencia DIB
Dos youtubers argentinos muy conocidos en el mundo de las redes, Beni Mármol y Pato Perrotta, quedaron detenidos en Miami.&nbsp;&nbsp;

Dos youtubers argentinos muy conocidos en el mundo de las redes, Beni Mármol y Pato Perrotta, quedaron detenidos en Miami.  

Foto: Instagram/@patoperrottaa
Benicio y Pato 2

Dos youtubers argentinos con miles de seguidores en el mundo de las redes, Beni Mármol y Pato Perrotta, quedaron detenidos en Miami, en el partido entre Colombia y Portugal, en el marco del Mundial 2026.

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Mármol y Perrotta fueron interceptados por personal de seguridad del Hard Rock Stadium cuando, aparentemente, intentaban atravesar controles de seguridad con acreditaciones de un partido previo.

De acuerdo a la ley de Florida, que es la que regula los delitos cometidos en ese estado, los youtubers habrían hecho una “interferencia en eventos deportivos”.

De acuerdo a la ley, está prohibido “entrar o permanecer deliberadamente en un área restringida durante un evento cubierto sin estar autorizado, tener licencia o haber sido invitado a entrar o permanecer en dicha área restringida”.

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Esta infracción de los youtubers tiene penas muy diversas, que van desde una multa hasta los cinco años de prisión, en caso de situaciones agravantes que desgrana la ley de Florida. Np obstante, los argentinos no serán deportados y deberán permanecer en Miami el tiempo que dure todo el proceso.

Benicio y Pato 2

Quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta

Patricio “Pato” Perrotta, de 26 años, comenzó desde muy joven en el mundo del streaming y la creación de contenido. Durante años generó una comunidad ligada al streaming de videojuegos y los desafíos en Internet. Cuando su camino se unió al de Benicio “Beni” Mármol, ambos dieron un salto en el crecimiento de sus comunidades. La dupla se convirtió en una de las más populares de YouTube.

Mármol, de 20 años y nacido en Lanús, suele ser el más sarcástico de los dos y, también, el más torpe. Esas características en tanto personaje lo hicieron muy popular entre los jóvenes que consumen este tipo de contenidos.

Fuente: Agencia DIB

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