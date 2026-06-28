Milei se reunió con Santilli en Olivos y lo oficializó como nuevo jefe de Gabinete

El presidente Javier Milei junto al designado jefe de Gabinete, DIego Santilli, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Tras la salida de Manuel Adorn i del Gobierno tras meses de tensión en medio de una investigación por enriquecimiento ilícito, el presidente Javier Milei recibió en la quinta de Olivos junto a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, al ministro del Interior, Diego Santilli, a quien minutos después oficializó como nuevo jefe de Gabinete.

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El mandatario publicó una imagen junto al flamante funcionario y su hermana, durante una reunión en la Quinta de Olivos donde terminaron de definir los detalles del recambio.

Más tarde en declaraciones a LN+ confirmó que Santilli se quedará a cargo de una Jefatura de Gabinete que sumará bajo su órbita al ministerio del Interior que conduce actualmente.

“Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs”, escribió el mandatario.

Embed Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs.

MAGA.

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De esta manera, Santilli dejará el ministerio del Interior para asumir como coordinador de los ministros y convertirse en el encargado de encabezar la nueva etapa política que pretende impulsar la administración libertaria.

"Proyectos colectivos"

El dirigente del PRO también confirmó su llegada al cargo a través de un mensaje publicado en su cuenta de X. “Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia”, expresó.

Embed Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia.



Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente… https://t.co/i3mmohafvc — Diego Santilli (@diegosantilli) June 28, 2026

“Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente Javier Milei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron”, agregó.

Santilli sostuvo además que continuará acompañando las reformas impulsadas por el oficialismo. “Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas”, afirmó.

Reunión de equipos

La transición comenzará formalmente este lunes, cuando los equipos de Adorni y Santilli mantengan reuniones para ordenar el traspaso de funciones. Así lo confirmó el flamante vocero presidencial Adrián Ravier, quien también anunció que la ceremonia de jura se realizará el martes a las 16 en la Casa Rosada.

Embed El día de mañana los equipos del jefe de gabinete saliente, @madorni , y su reemplazante, @diegosantilli trabajarán en una transición ordenada de la cartera. Asimismo, la jura del nuevo ministro será el día martes 30/6 a las 16 hs en Casa Rosada. Mis felicitaciones al flamante… https://t.co/rLw2WB8sXy — Adrian Ravier (@AdrianRavier) June 28, 2026

“Mis felicitaciones al flamante jefe de Gabinete Diego Santilli. Entusiasmado de poder trabajar juntos en esta nueva etapa”, publicó Ravier.

La llegada de Santilli había comenzado a tomar forma el viernes, cuando mantuvo una reunión con Karina Milei para analizar la posibilidad de asumir la Jefatura de Gabinete. En ese encuentro se evaluó la necesidad de darle un nuevo perfil a la gestión, con mayor presencia política y capacidad de negociación.

Uno de los cambios centrales será que el Ministerio del Interior vuelva a estar bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, una estructura que busca fortalecer la relación con los gobernadores y recuperar canales de diálogo con sectores que mantienen diferencias con el Gobierno.

El desembarco de Santilli representa un giro en la estrategia oficial. A diferencia de la etapa de Adorni, caracterizada por un perfil más comunicacional y de confrontación, el nuevo jefe de Gabinete llega con la misión de aportar experiencia legislativa, vínculos políticos y capacidad de negociación.

Dentro del oficialismo consideran que su llegada puede ayudar a ordenar la agenda parlamentaria y conseguir mejores resultados en el Congreso durante la segunda mitad del año.

La salida de Adorni significó un golpe para el Gobierno libertario. El exvocero presidencial había sido sostenido por Milei durante meses, pero la presión política y los cuestionamientos crecientes terminaron acelerando su alejamiento.

Ahora, con Santilli al frente de la coordinación política y Adrián Ravier como nueva voz oficial del Ejecutivo, Milei busca relanzar la gestión y abrir una etapa con más diálogo institucional.

El cambio también tuvo una señal política del PRO, que acompañó la designación de Santilli y respaldó la salida de Adorni.