lunes 23 de marzo de 2026
23 de marzo de 2026 - 14:43

El acuerdo Mercosur-Unión Europea regirá provisionalmente desde el 1º de mayo

La medida que anunció oficialmente la Comisión Europea es provisoria hasta que la Justicia de Europa se expida sobre el pedido de nulidad que interpusieron los países opositores al acuerdo.

Por Agencia DIB
El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea entrará en vigencia en poco más de un mes.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea entrará en vigencia en poco más de un mes.

NA

La Comisión Europea confirmó este lunes que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur entrará en vigencia el próximo lunes 1° de mayo. Será en forma provisional hasta que la justicia de Europa determine la validez del acuerdo, según un pedido interpuesto por los países que se oponen al pacto.

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El canciller Pablo Quirno destacó que “Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible. Es un paso importante para consolidar nuestra inserción internacional, ampliar oportunidades de comercio e inversión y generar condiciones más previsibles para exportar”.

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La decisión de la Unión Europea permitirá que las reducciones arancelarias y las cuotas de exportación acordadas comiencen a operar sin esperar la ratificación total de todos los parlamentos nacionales de los países que integran la UE, informó NA. Entre los países que se oponen a firmar el pacto están Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría. La aplicación provisional afectará principalmente a los capítulos de eliminación de aranceles industriales y agrícolas.

Los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) deberán completar sus procesos internos de notificación antes de la fecha límite para acceder a los beneficios en el plazo previsto.

El acuerdo crea un mercado de más de 780 millones de consumidores y busca reducir los costos operativos para las exportaciones de ambos lados del Atlántico, eliminando gravámenes que en algunos sectores superan el 30%.

Fuente: Agencia DIB

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