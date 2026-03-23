El acuerdo Mercosur-Unión Europea regirá provisionalmente desde el 1º de mayo

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea entrará en vigencia en poco más de un mes. NA

La Comisión Europea confirmó este lunes que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur entrará en vigencia el próximo lunes 1° de mayo. Será en forma provisional hasta que la justicia de Europa determine la validez del acuerdo, según un pedido interpuesto por los países que se oponen al pacto.

UE y Mercosur, un mercado de casi 800 millones de personas El canciller Pablo Quirno destacó que “Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible. Es un paso importante para consolidar nuestra inserción internacional, ampliar oportunidades de comercio e inversión y generar condiciones más previsibles para exportar”.

Embed La Comisión Europea anunció hoy la aplicación provisional del Acuerdo MERCOSUR–Unión Europea a partir del 1 de mayo.



Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible.



Un paso importante para consolidar nuestra inserción… pic.twitter.com/qEKEpk1V9K — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 23, 2026 La decisión de la Unión Europea permitirá que las reducciones arancelarias y las cuotas de exportación acordadas comiencen a operar sin esperar la ratificación total de todos los parlamentos nacionales de los países que integran la UE, informó NA. Entre los países que se oponen a firmar el pacto están Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría. La aplicación provisional afectará principalmente a los capítulos de eliminación de aranceles industriales y agrícolas.

Los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) deberán completar sus procesos internos de notificación antes de la fecha límite para acceder a los beneficios en el plazo previsto.

El acuerdo crea un mercado de más de 780 millones de consumidores y busca reducir los costos operativos para las exportaciones de ambos lados del Atlántico, eliminando gravámenes que en algunos sectores superan el 30%. Fuente: Agencia DIB

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