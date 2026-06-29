Terremotos en Venezuela: hay 6 argentinos muertos y 7 con búsqueda de paradero

La búsqueda de sobrevivientes en Venezuela continúa día y noche. Xinhua

A cinco días de producidos los dos terremotos en Venezuela, una misión consular humanitaria de la Cancillería argentina trabaja desde el sábado en el lugar y constató que hasta el momento hay 6 argentinos muertos y otros 7 son buscados.

El saldo provisorio de los terremotos de acuerdo al gobierno venezolano son 1.450 muertos, unos cuatro mil heridos y más de 12 mil familias afectadas. Sin embargo, la cifra de desaparecidos estimada supera los 70 mil.

Balance provisorio de los terremotos en Venezuela A través de su cuenta de X, el canciller Pablo Quirno indicó que dos funcionarios ya iniciaron contacto con los ciudadanos que reportaron la pérdida de familiares o solicitaron la búsqueda de paraderos, así como con los adultos mayores a quienes se les brindaba asistencia a través de Cáritas Venezuela.

De acuerdo a información que Quirno divulgó en sus redes, hasta el momento se reportaron:

215 solicitudes de asistencia via e-mail y celular

Solicitudes de búsqueda de paradero: 7

Ciudadanos encontrados: 4

Registro de fallecidos: 6 fallecidos

Situación de vulnerabilidad: 5 (3 grupos familiares con niños más 2 individuos)

Situaciones de menores no acompañados y/o en situación de vulnerabilidad: 1

Hospitalizados: 1

Documentación de emergencia, autorizaciones de salida de Venezuela para ciudadanos indocumentados: 4

Cantidad de llamados ofreciendo enviar ayuda humanitaria a Venezuela: 34 El canciller informó que, "a fin de acompañar a todas las familias que lo necesiten" se encuentra habilitado el siguiente celular de emergencia en Venezuela: +58 414-2387145. Fuente: Agencia DIB

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