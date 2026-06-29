lunes 29 de junio de 2026
29 de junio de 2026 - 09:19

Terremotos en Venezuela: hay 6 argentinos muertos y 7 con búsqueda de paradero

La Cancillería argentina desarrolla en Venezuela un seguimiento de la situación de los compatriotas afectados por los terremotos de la semana pasada.

Por Agencia DIB
La búsqueda de sobrevivientes en Venezuela continúa día y noche.

La búsqueda de sobrevivientes en Venezuela continúa día y noche.

Xinhua

A cinco días de producidos los dos terremotos en Venezuela, una misión consular humanitaria de la Cancillería argentina trabaja desde el sábado en el lugar y constató que hasta el momento hay 6 argentinos muertos y otros 7 son buscados.

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El saldo provisorio de los terremotos de acuerdo al gobierno venezolano son 1.450 muertos, unos cuatro mil heridos y más de 12 mil familias afectadas. Sin embargo, la cifra de desaparecidos estimada supera los 70 mil.

Balance provisorio de los terremotos en Venezuela

A través de su cuenta de X, el canciller Pablo Quirno indicó que dos funcionarios ya iniciaron contacto con los ciudadanos que reportaron la pérdida de familiares o solicitaron la búsqueda de paraderos, así como con los adultos mayores a quienes se les brindaba asistencia a través de Cáritas Venezuela.

De acuerdo a información que Quirno divulgó en sus redes, hasta el momento se reportaron:

  • 215 solicitudes de asistencia via e-mail y celular
  • Solicitudes de búsqueda de paradero: 7
  • Ciudadanos encontrados: 4
  • Registro de fallecidos: 6 fallecidos
  • Situación de vulnerabilidad: 5 (3 grupos familiares con niños más 2 individuos)
  • Situaciones de menores no acompañados y/o en situación de vulnerabilidad: 1
  • Hospitalizados: 1
  • Documentación de emergencia, autorizaciones de salida de Venezuela para ciudadanos indocumentados: 4
  • Cantidad de llamados ofreciendo enviar ayuda humanitaria a Venezuela: 34

El canciller informó que, "a fin de acompañar a todas las familias que lo necesiten" se encuentra habilitado el siguiente celular de emergencia en Venezuela: +58 414-2387145.

Fuente: Agencia DIB

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