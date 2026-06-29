Encontraron el cuerpo de otro de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

Carlos Alberto Kovach estaba desaparecido desde el 14 de junio cuando salió con otros cuatro hombres a pescar al Río de la Plata.

La Prefectura Naval Argentina (PNA) encontró este domingo el cuerpo de otro de los cinco pescadores desaparecidos desde el 14 de junio, cuando partieron desde el Camping Hudson en una embarcación para pescar pejerrey en el Río de la Plata.

Encontraron una mochila y un bidón de nafta perteneciente a uno de los pescadores de Hudson en Atalaya

Encontraron muerto a uno de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

Se trata de Carlos Kovach, de 60 años. Sus restos fueron hallados a 20 kilómetros de la costa, río adentro, a la altura de la localidad de Punta Indio.

El hombre había salido a pescar junto a su hermano Claudio, de 50 años, que todavía no fue localizado, al igual que Alejandro Boscardin, de 28, y Damián Giubu, de 42. Días atrás fue encontrado el cuerpo de Sebastián Romegialli por la Armada de Uruguay, a 45 kilómetros de la costa de Montevideo.

Los cinco amigos partieron desde el Camping Hudson a bordo de la embarcación “Chamigo-Ho” para realizar una jornada de pesca recreativa. La última vez que se los vio fue entre las 6 y las 8.30 de la mañana del domingo 14 de junio.

Cuando las autoridades del camping registraron que la embarcación no había regresado, avisaron a las autoridades. El grupo llevaba chalecos salvavidas, bengalas, GPS y radio VHF, aunque la lancha no contaba con radiobaliza ni sistema de posicionamiento electrónico.

Las condiciones meteorológicas en el momento de la partida eran buenas, por lo que se descartó la hipótesis de un temporal. El jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura Naval, Fernando Rodríguez, explicó días atrás que “en algún momento podrían haber derivado por efecto de la corriente hacia un sector diferente al planeado, y luego ahí podrían haber tenido un inconveniente”.

La ausencia de indicios materiales, como restos de la embarcación o avistamientos de bengalas, obligó a ampliar progresivamente el área de rastrillaje.

Los operativos involucran a Prefectura Naval, con guardacostas de gran porte, el avión Papa Alfa 62 y patrullajes en la franja costera desde el Puerto de Buenos Aires hasta La Plata, bomberos voluntarios de Ensenada, Berisso y Magdalena, personal de Defensa Civil bonaerense y guardavidas.

Fuente: Agencia DIB