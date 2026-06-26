Aparecieron nuevas revelaciones sobre Adorni y su continuidad vuelve a estar en duda

Al final de una semana en la que fue blindado por el oficialismo en el Congreso y horas después de que aparecieran nuevas revelaciones sobre sus gastos, la continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cargo volvió a ingresar en un cono de dudas y en los pasillos de la Casa Rosada ya se barajan nombres para su sucesión , mientras que la oposición prepara nuevas embestidas en el parlamento.

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La nueva ola de versiones sobre el futuro de Adorni en el gabinete se conocieron casi en simultáneo a que el diario La Nación revelara un gasto de $5.848.589 en un monitor y dos consolas, a través de una cuenta en una cuenta propia en una app pero que hizo pagar a dos funcionarios de su equipo con sus tarjetas de crédito personales, en una operación que se realizó en agosto del año pasado.

En la Casa Rosada varias fuentes consultadas por DIB indicaron que la suerte de Adorni está en evaluación debido no solo a la aparición constante de información que dan cuenta de la inconsistencia entre los ingresos y los gastos del funcionario, sino también al estrechamiento de los márgenes políticos para sostenerlo: esta semana el gobierno logró brindarlo en Diputados y Senadores, pero eso podría no ser posible antes nuevas embestidas que incluso podrían tener el visto bueno de aliados de La Libertad Avanza.

“ Ya lo sacaron de uno de los grupos de WhatsApp” , dijeron esas fuentes a este medio, en relación al esquema de comunicación interno de los funcionaros del nivel más alto del Ejecutivo, para dar cuenta de situación de Adorni. “Todo se resolverá en cuestión de horas”, añadieron.

La danza de nombres

La definición se da en un contexto particular, con el presidente Javier Milei en España, donde viajó para recibir un premio, acompañado por la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello y el Canciller Pablo Quirno, además del Director de Realización Audiovisual de la Presidencia, Santiago Oría. Milei tiene previsto regresar al país el domingo, por lo que en la Casa Rosada se especulaba con que al menos hasta ese momento o el lunes no habría anuncios oficiales.

En paralelo, se aceleraron las especulaciones sobre quién podría ser el reemplazante de Adorni, un casillero para el que figuranQuirno -que ambicionaría el cargo-, el ministro de Interior, Diego Santilli y las propia Petovello, aunque ella preferiría seguir a cargo de Desarrollo Humano.

De no concretarse los cambios, la situación del ministro coordinador sería tratada en la Comisión de Diputados el martes y en la de Asuntos Constitucionales en el Senado el próximo miércoles, donde tiene un escenario más que complicado, con la interpelación como un objetivo aseguible para la oposición.

Este viernes, en España, Milei fue consultado por el tema y dijo: “Si lo consideran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada”. Sin embargo, afirmó: “Yo creo en su honestidad”. Luego dijo que la explicación de su incremento patrimonial le resulta “absolutamente plausible”. Hasta ahora el Presidente y su hermana, Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, han sido los principales sostenes del funcionario.

Fuente: Agencia DIB.