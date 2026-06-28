Macri reveló que habló con Santilli y el PRO respaldó su llegada

La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete generó un fuerte respaldo dentro del PRO, espacio del que forma parte el flamante funcionario, con mensajes de apoyo de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo. El expresidente incluso reveló que habló con Santilli antes de la reunión que mantuvo con Javier Milei en la Quinta de Olivos, donde finalmente se confirmó su designación.

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“Hoy hablé con Diego Santilli previo a su reunión con el Presidente. Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de Gabinete. Celebro esa decisión” , publicó Macri en su cuenta de X.

Hoy hablé con @diegosantilli previo a su reunión con el presidente. Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de Gabinete. Celebro esa decisión. Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las…

El exmandatario destacó que espera que el desembarco del dirigente ayude a fortalecer la gestión libertaria y permita avanzar con las reformas impulsadas por el Gobierno.

“Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible”, señaló.

El respaldo de Macri tiene un peso particular dentro del oficialismo ampliado, ya que el expresidente había sido uno de los primeros dirigentes en cuestionar la designación de Adorni como jefe de Gabinete, luego de la salida de Guillermo Francos.

Desde el PRO también destacaron el perfil del nuevo jefe de Gabinete. “Hace más de 20 años que forma parte de nuestro espacio y es un dirigente del que somos testigos de su calidad humana y de que deja todo en cada desafío que asume”, señalaron desde el partido.

El Congreso necesitaba respuestas

Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO en Diputados, fue otro de los dirigentes que celebró la designación. “Sin dudas una excelente noticia para los argentinos. Hace 35 años que caminamos juntos y conozco de primera mano lo mucho que laburás y el corazón que le ponés a todo. Te quiero, te admiro y me pone feliz verte asumir este desafío”, escribió.

Embed Sin dudas una excelente noticia para los argentinos.

Hace 35 años que caminamos juntos y conozco de primera mano lo mucho que laburás y el corazón que le ponés a todo. Te quiero, te admiro y me pone feliz verte asumir este desafío. Dale para adelante como siempre,… pic.twitter.com/ofXMggvgfp — Cristian Ritondo (@cristianritondo) June 28, 2026

Además, Ritondo respaldó la salida de Adorni y consideró que fue una decisión necesaria para destrabar la actividad parlamentaria.

“Creo que fue una acertada decisión del Gobierno de terminar con esto, porque permite encarar una agenda en serio. El Congreso necesitaba respuestas”, afirmó.

Según el diputado, la situación del exjefe de Gabinete se había transformado en un obstáculo para la gestión. “Cada vez que uno quería entrar al recinto, el primer debate que tenía durante horas era el tema Adorni”, explicó.

Ritondo sostuvo que el caso había generado una “parálisis” dentro del funcionamiento político y señaló que la oposición utilizaba ese conflicto como eje central de sus cuestionamientos al Gobierno.

“Hay un momento donde cuando uno se convierte en un peso para una estructura del Gobierno, tiene que liberar. Y en esto yo creo que Adorni estaba perjudicando. No lo digo yo, lo decían las encuestas”, expresó.

Sobre Santilli, el dirigente del PRO marcó una diferencia con su antecesor y destacó sus atributos políticos. “Lo que le faltaba a Adorni hoy le sobra a Diego: tiene experiencia legislativa, conoce el funcionamiento del sistema político y tiene buena relación con los gobernadores”, afirmó.