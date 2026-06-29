lunes 29 de junio de 2026
29 de junio de 2026 - 10:05

Ola polar: porqué este jueves 2 puede ser el día más frío del año

El invierno se hace sentir con una ola polar con temperaturas más bajas que lo normal. El frío provocará nevadas en el sudeste de la provincia de Buenos Aires.

Por Agencia DIB
Camperas, guantes y bufandas para enfrentar la ola polar.

Camperas, guantes y bufandas para enfrentar la ola polar.

buenos aires bajo cero rs

Después de un fin de semana con temperaturas “benignas”, a partir de este lunes 29 se instala en todo el país una ola polar con temperaturas de hasta 10° menos que los valores normales. Incluso no se descartan nevadas en el sur de la provincia de Buenos Aires.

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El invierno ya llegó

A partir del martes 30 de junio, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional y el sitio Meteored, la mínimas en muchos distritos bonaerenses -incluido el AMBA- podría estar por debajo de 0°C, mientras que las máximas no pasarían los 14°. Como compensación las jornadas lucirán cielos despejados.

En zonas rurales abiertas de todo el centro del país, donde el enfriamiento nocturno resulta aún más evidente, los registros podrían quedar varios grados por debajo de los valores pronosticados para áreas urbanas.

El pico de la ola polar se dará entre el miércoles 1 y el jueves 2 de julio, con grandes chances de nevadas no sólo en la cordillera sino también en el sudeste bonaerense. Esta corriente fría comenzaría a menguar el sábado 4, de forma lenta, pero siempre con valores por debajo de lo normal.

Fuente: Agencia DIB

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