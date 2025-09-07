Máximo Kirchner en Tolosa: "La economía me preocupa más que Karina Milei"

El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, emitió su voto este domingo en la Escuela N.º 5 de Tolosa, en La Plata.

Allí buscó enviar un mensaje político con críticas al rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y, en particular, al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. "Me preocupa más lo que hace Caputo que lo que hace Karina Milei", expresó tras sufragar, en referencia a la secretaria general de la Presidencia.

El hijo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que su mayor inquietud pasa por la situación económica: “Me preocupa la economía del país. El peronismo siempre apuesta a que la gente vote, y aspiramos a que la participación alcance al 60%”. Además, planteó que la elección provincial puede ser un “termómetro” para los próximos comicios nacionales, dado que Buenos Aires concentra alrededor del 40% del electorado.

Máximo Kirchner votó en La Plata y al salir conversó con la prensa.

También ya votó el ministro de Obras Públicas de la PBA @gkatopodis pic.twitter.com/3j9vU6EU41 — RevistaPPV ⭐️⭐️⭐️ (@RevistaPPV) September 7, 2025 Durante su contacto con la prensa, Máximo también hizo referencia a la situación judicial de su madre, al recordar que “pasaron más de 100 días desde que la presidenta del Partido Justicialista está detenida en su casa”. De ese modo, buscó instalar el reclamo por la libertad de Cristina Kirchner como parte de la agenda política de campaña.

El diputado nacional evitó ahondar en el escándalo de corrupción que salpica a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y prefirió enfocar sus declaraciones en la economía. “La sociedad se va a expresar y validará o no una manera de conducir el país”, subrayó.

Consultado sobre las tensiones internas en el peronismo, respondió con ironía acerca de las obras inauguradas en La Plata por el gobernador Axel Kicillof. “Quedó muy bien la avenida 520; todos los que vivimos acá sabemos lo importante que es esa obra”, señaló, en un gesto que dejó entrever las diferencias que atraviesan al oficialismo bonaerense. Máximo adelantó que, tras recorrer distintos distritos de la provincia durante la jornada electoral, se reunirá por la tarde en el departamento de su madre para seguir el desarrollo de los comicios. “A las cinco o seis de la tarde me voy a su casa y seguiremos los resultados desde ahí”, afirmó.

