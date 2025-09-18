Maximiliano Abad: "El Gobierno abandona a Bahía Blanca con un recorte de $100.000 millones"

El senador nacional por la Provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad , expresó su rechazo al reciente recorte dispuesto por el Gobierno Nacional sobre los fondos destinados a la emergencia en Bahía Blanca . Según denunció, la Decisión Administrativa 23, publicada el 10 de septiembre en el Boletín Oficial, redujo en 100.000 millones de pesos el presupuesto previsto para la reconstrucción de la ciudad, que el pasado 7 de marzo sufrió la peor inundación de su historia.

En aquella jornada, más de 300 milímetros de lluvia cayeron en pocas horas, provocando el desborde del sistema pluvial, el colapso de viviendas y comercios, y la pérdida de decenas de vidas humanas. A seis meses de la tragedia, Abad cuestionó que la asistencia estatal sigue siendo “insuficiente” y que la nueva medida “profundiza la desprotección de los damnificados”.

“Es inaceptable que, habiendo transcurrido medio año, el Gobierno siga sin brindar la ayuda necesaria para que Bahía Blanca se recupere. El recorte de 100.000 millones de pesos es una muestra clara de falta de responsabilidad y empatía del oficialismo”, sostuvo el senador radical.

Abad recordó que en junio el Ejecutivo ya había vetado la ley de reconstrucción, que había sido votada por unanimidad en el Congreso con excepción del bloque oficialista. Esa norma preveía inversiones para reparar viviendas, reactivar el circuito productivo y recomponer la infraestructura crítica. “Primero vetaron la ley y ahora reducen la asistencia prevista en el Decreto 238 para la reconstrucción de casas particulares. Es un doble golpe para los bahienses”, remarcó.

El legislador también señaló la falta de cumplimiento de compromisos asumidos en el Congreso. “En la sesión informativa en Diputados, el Gobierno prometió reasignar fondos no ejecutados para ayudar a las pymes y reparar rutas nacionales. No hubo respuesta. La crisis de Bahía Blanca sigue sin solución”, denunció.

Recuperar la infraestructura

Con un tono crítico, Abad invitó al presidente y a los legisladores a visitar la ciudad para “escuchar a los comerciantes, emprendedores y productores locales” y dimensionar la gravedad de la situación. “Es urgente recuperar la infraestructura y planificar medidas de prevención para que una catástrofe así no vuelva a repetirse”, planteó.

Finalmente, Abad advirtió sobre la contradicción entre los discursos y las decisiones del Ejecutivo: “El Gobierno subestimó la necesidad de reconstruir la infraestructura y de adaptarla a escenarios climáticos cada vez más extremos. Es hora de que rectifique su postura, escuche a los damnificados y asuma la responsabilidad que le corresponde. Los bahienses no merecen seguir siendo abandonados a su suerte”.