Kicillof dio otro paso en la carrera nacional: lanzó el think thank de las nuevas canciones y lo candidatearon

El gobernador Axel Kicillof dio otro paso en la instalación de su estrategia nacional, al encabezar hoy el lanzamiento del Centro de Estudios Derechos al Futuro (CEDAF), una suerte de “think thank” diseñado para construir propuestas políticas para aplicar desde la presidencia de la Nación , al tiempo que recibió un respaldo explícito a una eventual candidatura presidencial.

Kicillof apuntó directo al gobierno de Javier Milei, para dejar claro que de lo que se trató es de lanzar un centro de estudios diseñado para afinar un contra modelo: una especie de factoría intelectual de las “nuevas canciones” , que será comandado por Pablo Ceriani, director de AUBASA junto a Mara Ruiz Malec y Agustín Simone, el ministros y ahora asesores.

El intendente de La Plata, Julio Alak, tuvo un lugar destacado: se animó a hablar, explícitamente, de una candidatura del gobernador el año que viene. “ Dejemos de tener un gobierno que recite lenguas extrañas y que venga un candidato a presidente para que lleve lenguas criollas a toda la Argentina y ese candidato se llama Axel Kicillof . Gracias Axel por su valentía”, dijo.

El gobernador se apoyó en lo que será el primer documento formal del centro de estudios para desgranar su discurso. Allí se analizan 10 “mentiras” del gobierno de Javier Milei según el punto de vista del CEDAF: que no cae la economía, que crecer la inversión y el empleo, que se reduce la pobreza o que el ajuste lo pagó la casta, entre otras.

“Hay que romper la inercia y terminar con el desánimo. Los invito a dejar de mirar las encuestas e ir a los barrios, a las fábricas y a todos los ámbitos necesarios: lo que se espera de nosotros es que podamos pensar, por la positiva, un proyecto para el desarrollo productivo y soberano de nuestro país”, invitó el Gobernador.

Durante su discurso Kicillof mencionó varias veces la necesidad de no dar por cierto que el ajuste de Milei es “inevitable”, en línea con su slogan de que “hay otro camino” posible para Argentina, que lanzó durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, a principios de este mes. Lo ejemplificó con la inflación: se podía bajar, dijo, sin tanto costo social.

“ El programa de Milei es absolutamente anacrónico, un corso a contramano. Mientras todo el mundo discute cómo proteger su producción y generar empleo propio, a nosotros nos tocó un presidente ignorante y sometido, que nos dice que hay que abrir la economía y rematar la industria nacional”, enfatizó el gobernador.

Kicillof agregó que “esta batería de políticas ya las conocemos. El único matiz novedoso que tiene este modelo es que, además del daño que provoca, responsabiliza a las víctimas: la culpa no es del trabajador que perdió el empleo, ni de la pyme que tuvo que cerrar, el único responsable se llama Javier Milei”.

Fuente: Agencia DIB.