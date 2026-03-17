El kicillofismo dio el puntapié inicial en Córdoba de la mano de Caserio y Javier Alonso

Con el ministro de Seguridad, Javier Alonso , como invitado especial, el kicillofismo comenzó hoy su desembarco en la provincia de Córdoba , en un acto con formato digital que instaló al exsenador Carlos Caserio como referente fuerte del Movimiento Derecho al Futuro en la provincia mediterránea.

La reunión se desarrolló en el Hotel Mónaco, en Villa Carlos Paz. con la presencia de referentes políticos, intendentes, dirigentes sindicales y militantes que escucharon un mensaje especial que le envió el gobernador bonaerense.

“Es una alegría enorme aunque sea poder compartir un ratito de este modo con ustedes, ya vamos a estar en la provincia de Córdoba les prometió Kicillof. Mencionó a Alonso, que le había hablado de la actividad, pero se mostró “sorprendido” por la cantidad de participantes. “Esto demuestra que hay una necesidad, una verdadera disposición”, dijo Kicillof.

El gobernador bonaerense sostuvo que la crisis que atraviesa el país responde a un programa económico concreto impulsado por el gobierno nacional y advirtió que la tarea del “campo popular” es demostrar que existe otro camino posible.

En su mensaje, llamó a reconstruir la unidad del movimiento y a sumar a distintos sectores sociales y políticos en un proceso de reorganización que permita recuperar una agenda centrada en la producción, el empleo y la justicia social.

También advirtió que el principal desafío del peronismo es evitar que el desánimo se instale entre la militancia y llamó a organizarse para construir una alternativa política que represente a los sectores populares.

Lejos de presentarse como un acto partidario tradicional, el encuentro fue planteado por sus organizadores como el inicio de una etapa de reorganización política del peronismo cordobés.

Alternativa nacional

Caserio explicó que la convocatoria tuvo como objetivo reunir a dirigentes que comparten la necesidad de comenzar a construir una alternativa nacional. Según indicó, se trató de una primera reunión de base, pensada para reunir a referentes que mantienen una relación política y militante desde hace años.

El exsenador destacó que la convocatoria reunió a dirigentes políticos, intendentes y representantes gremiales de distintos sectores, lo que permitió abrir un espacio de debate sobre la situación económica y social del país y sobre el rol que debe asumir el peronismo en este contexto.

Entre los asistentes hubo una fuerte presencia de dirigentes políticos y sindicales del peronismo cordobés. Participaron el intendente de Pascanas, Rodolfo Filipponi, el jefe comunal de San Roque Tito Bustamante, el de Mayú Sumaj Fabián Flores y el intendente de San Antonio de Arredondo Ariel Moyano, junto al presidente del Concejo Deliberante de Cosquín Rodolfo Milani. También formaron parte del encuentro representantes del movimiento obrero vinculados a la CGT Córdoba, entre ellos la dirigente gráfica Ilda Bustos, el referente del Sindicato de la Alimentación Moncho Morcillo y el dirigente bancario Ezequiel Morcillo, además de delegaciones de distintos departamentos del interior provincial que se acercaron para participar del debate político.