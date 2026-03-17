Paro universitario: marcha de antorchas en La Plata en reclamo de mayor financiamiento

Marcha de antorchas de la comunidad universitaria de La Plata, en reclamo de recomposición salarial y cumplimiento de la ley de financiamiento. (Agencia DIB/Adriana Dellatorre)

Marcha de antorchas de la comunidad universitaria de La Plata, en reclamo de recomposición salarial y cumplimiento de la ley de financiamiento. (Agencia DIB/Adriana Dellatorre)

Marcha de antorchas de la comunidad universitaria de La Plata, en reclamo de recomposición salarial y cumplimiento de la ley de financiamiento. (Agencia DIB/Adriana Dellatorre)

Marcha de antorchas de la comunidad universitaria de La Plata, en reclamo de recomposición salarial y cumplimiento de la ley de financiamiento. (Agencia DIB/Adriana Dellatorre)

Marcha de antorchas de la comunidad universitaria de La Plata, en reclamo de recomposición salarial y cumplimiento de la ley de financiamiento. (Agencia DIB/Adriana Dellatorre)

Agrupaciones estudiantiles de las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), docentes y nodocentes, estudiantes, graduados y gente de a pie, se concentraron en avenida 7 y 48, frente al Rectorado, y realizaron una multitudinaria marcha de antorchas en reclamo de mejores condiciones salariales y mayor presupuesto para el sector educativo.

La medida, enmarcada en el paro que llevan adelante las agrupaciones sindicales CONADU y CONADU Histórica en las casas de altos estudios de todo el país, buscó visibilizar los pedidos de recomposición salarial y compromiso con el cumplimiento de la Ley de Financiamiento educativo, a los que el Gobierno nacional no responde.

La marcha, que se desplazó por avenida 7, pasando frente a la Legislatura provincial y a la Gobernación , fue impulsada por la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP), en conjunto con la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (ATULP) y la Federación Universitaria de La Plata (FULP), como gremios miembro del Frente Gremial Universitario.

"En unidad y junto a toda la comunidad universitaria, exigimos la urgente implementación de la Ley de Financiamiento 27.795 ; por la actualización del presupuesto, paritarias libres y la recuperación de nuestro salario ", expresaron desde ADULP en la convocatoria.

Con esta consigna, decenas de personas se desplazaron por el centro de la ciudad de La Plata, visibilizando la problemática del sector que lleva meses de reclamo. De acuerdo a lo votado por los gremios en asamblea, seguirán los paros escalonados sin concurrencia a los lugares de trabajo y se propuso la realización de una Marcha Federal el próximo 23 de abril.

Embed Este jueves, la comunidad educativa de la UNLP realizó nuevamente una "Marcha de las Antorchas", para reclamarle al Gobierno nacional la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.



La movilización fue convocada en medio de un paro nacional de una semana en… pic.twitter.com/Skh4S4teSm — Agencia DIB (@AgenciaDib) March 17, 2026

Resolución de CONADU

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) definió el plan de lucha para el primer cuatrimestre en su Congreso Extraordinario, realizado días atrás. En el encuentro, se definió realizar paros progresivos: el primero es el que ya se cumple esta semana, del 16 al 21 de marzo; los próximos serán la semana del 30 de marzo; y la semana del 27 de abril. Se propuso además la realización de una Marcha Federal el próximo 23 de abril.

Embed La CONADU definió el plan de lucha en el Congreso Extraordinario.

No es sólo un reclamo salarial, ES UNA DEUDA. Porque el financiamiento universitario es ley.

Hoy comienza la primera semana completa de paro. pic.twitter.com/aRBOCWwuJu — CONADU (@PrensaCONADU) March 16, 2026

"No es sólo un reclamo salarial, es una deuda. Porque el financiamiento universitario es ley. Hoy comienza la primera semana completa de paro", subrayó el gremio.

Fuente: Agencia DIB