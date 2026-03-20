Massa define su 2026: delfín en PBA, consejos a Kicillof y el dato económico que lo preocupa

El líder del Frente Renovador , Sergio Massa , avanzó en las últimas horas en una definición política clave para su espacio: le puso nombre al dirigente que apoya para competir por la sucesión de Axel Kicillof , en una pulseada que en principio imagina en un espacio peronista amplio.

Massa, como contó DIB hace algunas semanas , tenía claro que si para él hay un destino electoral el año que viene, solo puede ser nacional. Pero hasta ahora no había señalado a un delfín en PBA, el territorio de origen de FR.

Pero ahora lo hizo: internamente, el exministro de Economía ya dejó claro que su preferido es Juan Andreotti, el intendente de San Fernando . “Es joven, tiene un discurso moderno, una muy buena gestión que mostrar”, describe Massa. Pero a la vez, hace una aclaración clave: “ él se tiene que convencer de que querer ser ”.

Por ahora, la pelea en el peronismo está abierta, con muchos nombres en danza: Mariel Fernánjdez (intendenta de Moreno), Julio Alak (La Plata), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis, los camporistas Mayra Mendoza y Wado De Pedro, entre otros.

Corrido del seguimiento diario de la política provincial, que delega en dirigentes como Alexis Guerrera, Malena y Sebastián Galmarini, Rubén Eslaiman o Javier Osuna, Massa de todos modos retiene el control sobre definiciones centrales que atañen a su espacio. Por caso: no habilitará la libertad de conciencia para votar la vuelta de las reelecciones indefinidas para los intendentes, pese a que varios en el Frente Renovador están de acuerdo. “En ese tema es un no rotundo, no hay especio para otra cosa”, ha hecho saber a los suyos. Algo menos taxativo, también cree que lo más probable es que el año que viene las elecciones en Provincia vuelvan a desdoblarse.

La mirada nacional

Massa, quepor supuestono descarta una candidata presidencial en 2027, habla bastante seguido con Kicillof, aunque evita definiciones sobre su pelea con el camporismo, en la que aspira a mantenerse neutral. En esas charlas, el líder renovador suele señalar la necesidad de que el Gobernador deje en claro ante la opinión pública el peso que tiene la deuda nacional -que él estima en entre 10 mil y 12 mil millones de dólares- en la realidad de la gestión bonaerense.

“El panperonismo tiene que darse un sistema de reglas para dirimir el poder y discutir futuro, trazar una raya que separe del pasado y hablar de lo que viene ”, dice Massa. En esa camino, imagina que la provincia de Buenos Aires será el territorio donde un entendimiento será relativamente más fácil de alcanza, aunque hoy arda allí la pelea interna. Mira más bien al interior como el escenario más desafiante.

Artífice de la histórica avenida del medio, Massa cree que una nueva versión de esa mirada debe imponerse; apertura hacia el centro del espectro político. Tiene un modelo claro: el que usó Luiz Inacio “Lula” Da Silva para vencer a Jair Bolsonaro en Brasil.

En lo inmediato, Massa ve a un Javier Milei en su peor momento relativo, porque siente que tras el pico de las elecciones perdió el control de una agenda que conecte con el ciudadano promedio, despolitizado. Además, cree que en el segundo semestre el Presidente enfrentará una economía desafiante. Lo habla a diario con los intendentes renovadores: hay una persistente demanda de ayuda estatal, con una novedad: los pedidos no son solo por empleo, sino por ayuda para hacer frente a gastos como el pago de los servicios.

Massa no cree que vaya a haber corrida cambiaria, pero sí van a ser seis meses de tensiones cambiarias. Y repite un vaticinio ante los suyos: “ en diciembre, puede hacer una desocupación promedio de 10 puntos ”, dice.