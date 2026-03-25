Manuel Adorni evitó dar detalles de su patrimonio y aclaró: "No tengo nada que esconder"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , habló este miércoles en conferencia de prensa sobre la polémica que se desató luego del viaje con su esposa a Punta del Este en un avión privado y la compra de una casa en un country en Exaltación de la Cruz . Y si bien evitó dar detalles de su patrimonio , aclaró : “No tengo nada que esconder”.

Investigan detalles del viaje de Adorni a Punta del Este y suma otra polémica por una casa en un country

El funcionario, antes de contestar cinco preguntas, leyó un discurso donde aclaró que no puede hablar de algunos puntos que forman parte de la investigación judicial. “Trabajé 25 años en el sector privado, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno . No tengo nada que esconder y estamos poniendo a disposición de la Justicia y los organismos toda la documentación que necesiten”, dijo.

En ese contexto, agregó que “ningún otro Gobierno sostuvo la vara tan alta como este, ni bajó tanto el gasto público. Un ministro gana la mitad de lo que ganaban con Alberto Fernández” . Y recordó: “No somos lo mismo que gestiones anteriores y la gente lo sabe. No olvidamos que un secretario de Obras Públicas que revoleaba bolsos con plata”.

Luego precisó que su salario está congelado desde hace dos años y aclaró que no daría explicaciones sobre su patrimonio. “Hay una investigación judicial en curso. No pude responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer lo que está en curso ”, se excusó.

Asimismo, utilizó el ataque como parte de su defensa, y apuntó contra el kirchnerismo y la oposición. "No me voy a sentar a que nos den clases de ética los que viven del Estado desde que nacieron, los que se robaron un PBI ni los empresarios y periodistas que los ayudaron", señaló en su lectura.

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Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, son alimentados por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad... — Javier Milei (@JMilei) March 25, 2026

Las preguntas a Manuel Adorni

Tras la lectura, que aprovechó para hacer un repaso de los lineamientos del Gobierno para las próximas semanas, llegaron las preguntas de los periodistas que, en todo momento, tuvo al funcionario a la defensiva. "Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida y no se tuvo que declarar", dijo en más de una oportunidad cuando fue consultado sobre las viviendas de las que es dueño

"Vivo en Caballito, tengo para contarte que el resto de las propiedades lo deben cotejar con mi declaración jurada, es falso. Pero todo lo que tiene que estar declarado, está declarado", lanzó Adorni, quien dijo que le inventaron una mansión en Martínez de un millón de dólares y que hasta había gastado 250 mil dólares con su tarjeta de crédito.

Otro punto de polémica fue cuando se lo consultó sobre el viaje a Punta del Este con su familia en un vuelo privado. “Lo del viaje a Punta del Este ya lo aclaré, y es un tema estrictamente familiar. Es un tema que está en la Justicia y no quiero interferir”, señaló, y cuestionó al periodista que insistió con el tema. “Sos apenas un periodista, no un juez. Con mi dinero hago lo que quiero, me lo gane legítimamente”, le enrostró el jefe de Gabinete. Y sobre sus ingresos, insistió que la presentación de la declaración jurada “no está vencida”.

“La dádiva está si es que hubiera sido un regalo. Al viaje yo lo pagué. Es un tema de investigación judicial”, reiteró en el ida y vuelta sobre el viaje a Uruguay en un jet privado, cuyas facturas no está a nombre del jefe de Gabinete sino de una productora de Marcelo Grandio, un empresario de medios que es proveedor de contenidos de la TV Pública, área que está bajo su órbita.

Ante las consultas sobre la modalidad de pago, evitó dar detalles y marcó límites: “No tengo por qué explicar una transacción privada. Si la Justicia me lo pregunta, presentaré la documentación correspondiente”.

En la conferencia, sentados en primera fila, estaban el ministro de Economía, Luis Caputo; de Salud, Mario Lugones; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el canciller, Pablo Quirno.

Fuente: Agencia DIB