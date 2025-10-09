El Gobierno no se resigna y espera que la Cámara Electoral autorice el cambio de Espert por Diego Santilli

Los apoderados de La Libertad Avanza presentaron un reclamo ante el titular del juzgado federal N° 1 de La Plata, quien lo aceptó y lo envió al tribunal de alzada. Sin embargo, según indicaron fuentes judiciales a Agencia DIB , recién el viernes el expediente llegará a la Cámara , que luego habilitará a la Fiscalía con competencia electoral para que aporte su veredicto y a los partidos que expusieron en contra de la solicitud del oficialismo.

De esta manera, más allá de esta movida, en la administración de Javier Milei reconocen que los tiempos son complejos para que un posible cambio para que Santilli encabece la nómina libertaria de la Boleta Única Papel (BUP). Pero además, esta posibilidad choca con los plazos para reimprimir las papeletas , por lo que lo más probable es que en las elecciones del 26 de octubre aparezcan las fotos de Espert y Karen Reichardt.

El Gobierno nacional presentó ante Ramos Padilla el pedido para que Espert, que renunció por sus vínculos con un empresario acusado de narcotráfico, sea reemplazado por Santilli. Y si bien el magistrado lo rechazó, habilitó que sea la Cámara quien defina.

“Concédese el recurso de apelación interpuesto contra el resolutorio de fs. 452/463, en relación y al solo efecto devolutivo (cf. artículos 61 del Código Electoral Nacional y 66 de la ley 23.298). Del memorial, córrase traslado por el plazo que se establece hasta la hora 20.00 del día de la fecha, 9 de octubre de 2025, a quienes se presentaron en los términos del art. 2 del Decreto 171/2019 (alianza ‘Potencia’ de este distrito, a la señora Malena Galmarini -a través de su apoderado, Luis Eduardo Sprovieri- y a la alianza “Unión Federal” de este distrito). A los fines de la tramitación del recurso interpuesto, habilítanse días y horas inhábiles”, estableció la resolución.

La apelación de los apoderados libertarios había solicitado que “se eleven los autos a la Cámara Nacional Electoral, a quien se peticiona que revoque la decisión en crisis, con la premura y urgencia del caso, evitando cualquier posible dilación que afecte la inmediata intervención de la Alzada”.

También, reclamaron “revocar la resolución del 8/10/2025, declarando en consecuencia la aplicabilidad del artículo 7° del Decreto 171/2019″ y, en consecuencia, “reconocer y oficializar la lista acompañada oportunamente por esta Alianza, conforme el correspondiente reordenamiento” que solicitaron.

No obstante, y pese a la celeridad que tiene el Gobierno y requiere el tema por la cercanía de las elecciones, la resolución no saldrá antes del viernes, es decir, a casi dos semanas de las elecciones. (DIB)