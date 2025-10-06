lunes 06 de octubre de 2025
6 de octubre de 2025 - 00:53

El juez Alejo Ramos Padilla debe decidir si se reimprimen las boletas

Tras la renuncia de Espert, el Gobierno busca que Santilli encabece la lista bonaerense de La Libertad Avanza. Debe decir el juez Alejo Ramos Padilla.

El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, debe decidir sobre la reimpresión de las boletas en la Provincia tras la renuncia de Espert.

El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, debe decidir sobre la reimpresión de las boletas en la Provincia tras la renuncia de Espert.

boletas

La renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires abrió una compleja pulseada política y judicial a menos de veinte días de las elecciones generales. Será el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla quien decida si accede a la reimpresión de las boletas, situación que se ve como muy complicada.

Más noticias
La Boleta Única de Papel presenta todas las fuerzas políticas en un solo paño y hay que marcar con lapicera la elegida. 

Elecciones 2025: de cuánto será la multa para los que saquen fotos de su voto
En septiembre de 2015, el periodista deportivo Fernando Niembro dejó su candidatura a diputado nacional en medio de denuncias por contrataciones con el Gobierno porteño.

El caso Fernando Niembro: una renuncia que marcó un precedente

Aunque el oficialismo anunció que Diego Santilli encabezará la boleta libertaria, fuentes de la Justicia Electoral advierten que los tiempos legales y presupuestarios hacen “casi imposible” reimprimir las boletas únicas de papel (BUP) que ya comenzaron a distribuirse en el distrito más grande del país.

La decisión final estará en manos del juez federal con competencia electoral en La Plata, Alejo Ramos Padilla, quien deberá evaluar si corresponde ordenar una reimpresión completa de las boletas bonaerenses, con un costo estimado en 12 millones de dólares.

“Veo imposible hacer todas las boletas de nuevo”, sostuvo una fuente judicial, que recordó que el 70% del material ya fue impreso y que la Junta Electoral provincial carece de fondos para afrontar esa tarea.

El costo de reimprimir las boletas

Mientras tanto, en la Justicia recuerdan que cualquier modificación requeriría una nueva audiencia con todas las fuerzas políticas que compiten el 26 de octubre, lo que tornaría el trámite inviable por los plazos. Además, ya comenzó el fraccionamiento y despliegue del material electoral en las secciones Primera y Tercera del territorio bonaerense, con más de 13 millones de electores habilitados.

boletas

Reimprimir el total de las boletas no solo demandaría tiempo, sino también recursos. Según estimaciones oficiales, el proceso tendría un costo cercano a los 15.000 millones de pesos, equivalentes a unos 12 millones de dólares. A ello se suma la necesidad de destruir las papeletas ya impresas, aprobar nuevos modelos y validar las fotos de los candidatos, pasos que deben contar con el visto bueno judicial.

El pedido del Gobierno

Desde la Dirección Nacional Electoral (DINE), a cargo de María Luz Landívar, indicaron que cualquier decisión sobre las boletas depende del juez Ramos Padilla. “No buscamos la reimpresión -aclararon en la Casa Rosada-, es una consecuencia jurídica de la renuncia. Lo importante es cuidar la voluntad del votante”.

Pese a la resistencia judicial, el oficialismo confía en que podrá conseguir una resolución favorable en los próximos días. Si el magistrado platense se opone, el Gobierno ya anticipó que apelará ante la Cámara Nacional Electoral, con la esperanza de lograr una autorización contrarreloj.

En los próximos días, el juez Ramos Padilla deberá definir si habilita el cambio o si la boleta de La Libertad Avanza en la provincia más grande del país seguirá mostrando, paradójicamente, el rostro de un candidato que ya dio un paso al costado.

Temas
Ver más

Elecciones 2025: de cuánto será la multa para los que saquen fotos de su voto

El caso Fernando Niembro: una renuncia que marcó un precedente

Ley Electoral: el motivo legal por el que Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza

Milei: "No vamos a permitir que una operación maliciosa frene el cambio"

Espert renunció a su candidatura en la Provincia tras el escándalo

"Vení probá la banda": en medio de la tensión, Javier Milei ensayó para su recital de este lunes

El affaire Espert: razones y derivas de campaña de un escándalo que también amenaza a Milei

Caputo está en Estados Unidos para reunirse con el secretario del Tesoro

Macri pidió avanzar en "reformas estructurales importantes" tras el encuentro con Milei

Insólito: Bullrich quiso preguntarle al fiscal por Fred Machado pero llamó a un periodista homónimo

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Finalmente José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires tras el escándalo por sus vínculos a un empresario investigado por narcotráfico. video

Espert renunció a su candidatura en la Provincia tras el escándalo

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, debe decidir sobre la reimpresión de las boletas en la Provincia tras la renuncia de Espert.

El juez Alejo Ramos Padilla debe decidir si se reimprimen las boletas