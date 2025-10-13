lunes 13 de octubre de 2025
Luis Caputo reconoció que "la dolarización está descartada"

En medio del rescate que hizo el Tesoro de Estados Unidos, el ministro descarto que se avance con la promesa de campaña de Javier Milei en 2023.

Por Agencia DIB
El ministro de Economía, Luis Caputo.
El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó por completo la posibilidad de dolarizar la economía argentina, una promesa de campaña de Javier Milei en 2023, al tiempo que aseguró que el Tesoro de Estados Unidos está dispuesto a seguir comprando pesos, tal como lo hizo la semana pasada.

"Sí, está descartada", respondió ante la pregunta concreta. "No estoy en contra de la dolarización, conceptualmente nunca lo estuve, el Presidente tampoco", añadió.

"¿En el fondo qué se busca (con la dolarización)? Cuál es el mecanismo monetario cambiario que le va a permitir a la Argentina complementar con el equilibrio fiscal de manera de crecer lo más fuertemente posible lo más pronto posible", afirmó y si bien reconoció que la dolarización puede "favorecer" a ese objetivo, dijo que es necesario contar con las divisas suficientes.

Por otra parte, Caputo confirmó que durante sus conversaciones en Washington no se habló de una posible dolarización en la Argentina. "Tenemos a la mayor potencia del mudo alineada para que a la Argentina le vaya bien", recalcó.

Por otro lado, el funcionario, en declaraciones a LN+, habló del rescate del Tesoro de Estados Unidos que ayudó a bajar el valor del dólar. "Todas las herramientas, ya lo dijo el secretario del Tesoro, están arriba de la mesa. Ellos están dispuestos a seguir comprando pesos en el mercado libre de cambios, en el dólar financiero, en el dólar futuro, en bonos. Están dispuestos a hacer lo que sea", aseguró.

"Esto reduce las tasas de interés, genera más crédito, hace que las empresas privadas tengan mayor acceso al crédito y menores tasas. Todo esto es a favor de los argentinos", sostuvo a modo de beneficios para la Argentina. (DIB)

