Milei calificó como "histórico" el apoyo de EE.UU. y anunció una reforma laboral y tributaria

En la cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, el presidente Javier Milei encabezó este viernes un acto de campaña en la localidad bonaerense de San Nicolás . Lo hizo junto a los candidatos Diego Santilli y Karen Reichardt, además de funcionarios nacionales y referentes libertarios.

En la planta industrial Sidersa, presentó el programa "Argentina grande otra vez" , habló de nuevos lineamientos de gobierno de cara al futuro y de reformas estructurales. También felicitó al CEO de la empresa, que construirá una nueva planta siderúrgica, con una inversión de casi 300 millones de dólares. Cabe recordar que Sidersa confirmó su incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en julio de este año.

“Es un gran día para el futuro económico del país. Ayer logramos un apoyo histórico de Estados Unidos para el futuro”, afirmó el Presidente, en referencia al swap de US$20.000 millones acordado con la gestión de Donald Trump. “Este será un hito fundacional para una nueva era que está comenzando”, indicó.

Milei anunció una “reforma general del régimen laboral”, que avanzará su derrotero legal próximamente, a través de dos proyectos. “Necesitamos más empresas contratando y más trabajadores trabajando, con un marco jurídico claro, que deje ser un obstáculo”, señaló.

“Vamos a cortar de cuajo con esta adicción de inventar impuestos”, enfatizó, y aseguró que, luego de las elecciones legislativas del 26 de octubres, “el próximo Congreso será más reformista que el actual”.

Milei también habló de las importaciones. “Vamos a abrir las puertas de nuestro país para que ingresen productos de todo el mundo. Será un cambio de paradigma en la vida de los argentinos. Veremos una revolución productiva sin precedentes”, apuntó.

Embed Discurso del Presidente Javier Milei en la fábrica de Sidersa en San Nicolás, donde presentó el Plan Argentina Grande Otra Vez, un conjunto de reformas económicas, laborales, y tributarias que se enviarán al próximo Congreso de la Nación para su aprobación. pic.twitter.com/nbmOK60frN — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 10, 2025

En su alocución, el libertario destacó dos inversiones que se conocieron en las últimas horas, una referida a la matriz energética y otra al desarrollo de la Inteligencia Artificial como tecnología de futuro.

“A primera hora de la mañana, celebramos la firma de la inversión más grande de la historia argentina. Se trata de un acuerdo entre YPF y la ENI, la empresa de hidrocarburos de capitales italianos, que permitirá exportar entre 12 y 20 mil millones de dólares de gas natural licuado al año. En total, comprenderá una inversión de 30 mil millones de dólares en Argentina a lo largo de los próximos cinco años”, expresó Milei.

“Esto lo convierte en uno de los desarrollos energéticos más importantes de toda América Latina. Pero no solo eso: a las pocas horas, OpenAI, la empresa de inteligencia artificial más importante del mundo anunció su intención de invertir 25.000 millones de dólares en desarrollar data centers en nuestro país. Quieren convertir a la Argentina en el tercer hub de inteligencia artificial del mundo. O sea que, en el rango de seis horas, hemos tenido el gusto de que se anuncien inversiones por un total de 55.000 millones de dólares en la Argentina”, remarcó.

En clave electoral, Milei pidió “abandonar la falsa idea que nos conduce al fracaso es la única manera de llegar al otro lado” y sumó: “No aflojemos, el camino es arduo, pero estamos más cerca que nunca de cambiar el rumbo de manera definitiva”.

Embed “Ustedes van a ser los protagonistas de este cambio de paradigma. Estas reformas van a beneficiar al más de medio millón de pymes que hay en el país, también a las empresas grandes y fundamentalmente a los trabajadores, ya sean empleados, autónomos o informales. Porque va a… pic.twitter.com/7AhWqV43UW — Alianza La Libertad Avanza - PBA (@LLAenPBA) October 10, 2025

El mandatario estuvo acompañado en su visita a San Nicolás por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; y el intendente Santiago Passaglia. (DIB)