Alimentación clave: llaman a reflexionar sobre qué comemos

Bajo la premisa de llevar la “salud a tu plato”, el Ministerio de Salud bonaerense realiza la “Semana Provincial de la Alimentación” a fin de concientizar sobre la necesidad de mantener una alimentación equilibrada y un estilo de vida activo, para prevenir y tratar Enfermedades No Transmisibles (ENT) como hipertensión , diabetes , distintos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares .

La gran oferta y publicidad de productos ultraprocesados, su consumo desde edades cada vez más tempranas junto a las formas actuales de vida, han dado lugar al desarrollo de hábitos perjudiciales para la salud de toda la població n. Frente a esto, los y las nutricionistas insisten en la necesidad de poner en agenda esta problemática, y generar un cambio de alimentación consciente y saludable.

Esta tendencia a “comer mal” viene desde hace tiempo , ya que en la 4ª Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2018) se reveló la presencia de múltiples causas que favorecen el desarrollo de las ENT en los argentinos; destacaron el bajo consumo de frutas y verduras, la actividad física insuficiente y aumento del sobrepeso y obesidad. A esta situación se le suma el creciente consumo de productos industrializados, ricos en azúcares, grasas no saludables y sal.

Los especialistas del Ministerio sostienen que “para llevar salud al plato” hay que comenzar con la planificación de las compras y la elección de alimentos naturales y frescos como frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas.

Estos alimentos son los que aportan nutrientes como fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes, esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo, y ayudan a fortalecer el sistema inmune; mejorar la salud intestinal y reducir la inflamación.

Claves para una alimentación saludable

Variedad: que el plato tenga como protagonistas alimentos frescos y naturales (verduras, frutas, cereales integrales).

Proteínas: incluir tanto de origen animal (carnes magras, pollo, pescado, huevo), como vegetal (lentejas, garbanzos, arvejas, porotos).

Cocina casera: priorizar comidas hechas en casa frente a productos industrializados.

Agua segura: que sea la bebida principal.

Evitar el consumo frecuente de alimentos con sellos de advertencia.

Además, es importante la adecuada manipulación y preparación de los alimentos para así evitar la contaminación cruzada. Esto es fundamental, si hay personas con celiaquía y para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos (ETAs).

Por último, hacen hincapié también en el contexto en que nos alimentamos; ya que compartir la comida, el tiempo y el espacio con otras personas fortalece los vínculos, las tradiciones y ayuda a generar hábitos más saludables. En este sentido, sostienen que “comer acompañado es mucho más que un acto biológico; también resulta un hecho social y cultural”.

Actividades previstas

Para trabajar sobre esta problemática, se realizarán diferentes actividades organizadas por la cartera de Salud bonaerense como; la “3° Jornada Provincial de Alimentación”, un encuentro organizado junto a la Región Sanitaria VII, con licenciados/as en Nutrición que forman parte de los equipos sanitarios de efectores provinciales y municipales.

También, el miércoles 15/10, se llevará a cabo el 8° Ciclo de charlas de alimentación y nutrición denominado “Rol, y desafíos de licenciados/as en nutrición en enfermedad oncológica”.

En tanto, el jueves 16/10 de 14.30 a 16.30, el Área de Nutrición Comunitaria participará de una jornada organizada desde la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), bajo el título “Día mundial de la alimentación: de la mano por unos alimentos y un futuro mejor” donde se compartirán las líneas de trabajo vigentes. (DIB)